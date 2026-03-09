«Ο ουρανός είναι το όριο»: Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι τιμές πετρελαίου θα αυξηθούν λόγω Ιράν

Snapshot Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει κλείσει ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, προκατας φόβους για παρατεταμένες διακοπές παραγωγής πετρελαίου.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία τους, με το Brent να φτάνει έως και 119,5 δολάρια ανά βαρέλι.

Αναλυτές προειδοποιούν για μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, καθώς οι μεγάλες παραγωγές πετρελαίου στην περιοχή μειώνονται και τα αποθέματα κινδυνεύουν να εξαντληθούν.

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 προγραμματίζουν έκτακτη σύνοδο για να συζητήσουν κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα ΗΑΕ και το Ιράκ, έχουν ήδη μειώσει ή σταματήσει την παραγωγή πετρελαίου, με την πιθανότητα επιπλέον διακοπών εάν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για εβδομάδες. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδοτώντας άμεσα αντίποινα από την Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο πόλεμος που μπήκε πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του έχει παρασύρει τις παγκόσμιες δυνάμεις, έχει ανατρέψει τους τομείς ενέργειας και μεταφορών του κόσμου και έχει προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αγορές.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για παρατεταμένες διακοπές στην παραγωγή και διαταραχές στις μεταφορές μέσω των ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ενέργεια Στενών του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου όδευαν σήμερα (9/3) προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο που έχουν καταγράψει ποτέ, προτού περιορίσουν σημαντικά τα κέρδη τους, μετά από ένα νέο κύμα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων σε όλο το Ιράν το Σαββατοκύριακο. Μεταξύ των στόχων ήταν και οι αποθήκες πετρελαίου.

Το διεθνές σημείο αναφοράς για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου Brent -με παράδοση τον Μάϊο- διαπραγματεύτηκε 12,8% υψηλότερα στα 104,53 δολάρια ανά βαρέλι το πρωί της Δευτέρας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ ήταν σχεδόν 12% υψηλότερα στα 101,76 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είχαν σκαρφαλώσει στα 119,5 δολάρια ανά βαρέλι νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών, ενώ το WTI έφτασε στο υψηλό της συνεδρίασης των 119,48 δολαρίων.

«Βρισκόμαστε σε μια δυνητικά πρωτοφανή ενεργειακή κρίση»

Ο Νιλ Άτκινσον, πρώην επικεφαλής πετρελαίου στον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε ότι το ουσιαστικό κλείσιμο τών Στενών του Ορμούζ είναι κάτι που οι αγορές ενέργειας δεν είχαν ξαναδεί. Εκτός αν αλλάξει κάτι πολύ σύντομα, «βρισκόμαστε σε μια δυνητικά πρωτοφανή ενεργειακή κρίση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα», δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα.

Αρκετές χώρες στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή της Μέσης Ανατολής έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή αργού πετρελαίου. Το Ιράκ και το Κουβέιτ έχουν ήδη αρχίσει να σταματούν την παραγωγή, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία ενδέχεται επίσης να είναι ευάλωτα εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

«Παρόλο που υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, το θέμα είναι ότι εάν το κλείσιμο των Στενών συνεχιστεί, αυτά τα αποθέματα πετρελαίου, εάν αναπτυχθούν, θα εξαντληθούν και θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου, με την παραγωγή πετρελαίου να έχει ουσιαστικά σταματήσει, στο Ιράκ και πιθανώς στο Κουβέιτ και ίσως ακόμη και με την πάροδο του χρόνου στη Σαουδική Αραβία, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια κρίση που όμοιά της δεν θα έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Άτκινσον στην εκπομπή « Squawk Box Europe » του CNBC.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τις τιμές του πετρελαίου, ο Άτκινσον απάντησε: «Λυπάμαι, μπαίνουμε σε σφαίρες εμπεριστατωμένων εικασιών εδώ. Θέλω να πω, δεν υπάρχει προηγούμενο για αυτό. Ο ουρανός είναι το όριο».

Συνήθως, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τά Στενά του Ορμούζ, αλλά η ναυτιλιακή κίνηση έχει σχεδόν σταματήσει μέσω αυτού του βασικού θαλάσσιου διαδρόμου μετά την έναρξη του πολέμου.

Έκτακτη Σύνοδος της G7

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα υψηλά της συνεδρίασης τη Δευτέρα, λίγο μετά το δημοσίευμα των Financial Times που έγραψαν ότι οι υπουργοί Οικονομικών των οικονομιών της G7 θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσουν μια πιθανή κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα, υπό τον συντονισμό του IEA.

Το υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου και η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσαν στο CNBC ότι η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Ο Τάιλερ Γκούντσπιντ, επικεφαλής οικονομολόγος της ExxonMobil, δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι είχε υπάρξει «συναίνεση την περασμένη εβδομάδα, και σε κάποιο βαθμό ακόμα και σήμερα», ότι όλοι εκτός από τη Ρωσία είχαν «συμφέρον για την επανέναρξη της κανονικής κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ».

Πρόσθεσε ότι υπήρχε συναίνεση ότι υπήρχε «άφθονο πετρέλαιο στο νερό και ορισμένα στρατηγικά αποθέματα για να καλυφθεί οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο κενό». Ο Γκούντσπιντ δήλωσε ότι ήταν επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την άποψη καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα της.

«Όταν σκέφτομαι όμως τις πιθανότητες για τα πιθανά αποτελέσματα εδώ, θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα σενάρια, και πιο πιθανά σενάρια, στα οποία τα Στενά παραμένουν ουσιαστικά κλειστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι υπάρχουν σενάρια στα οποία η κανονική κυκλοφορία επανέρχεται», δήλωσε ο Γκούντσπιντ.

Διακοπές παραγωγής

Εν τω μεταξύ, οι αναλυτές της Societe Generale προειδοποίησαν ότι οι παρατεταμένες διακοπές παραγωγής από χώρες της Μέσης Ανατολής «αυξάνουν σημαντικά» τον κίνδυνο επιπλοκών από την επανεκκίνηση. «Τα ΗΑΕ είναι πιθανώς ο επόμενος παραγωγός που κινδυνεύει να διακόψει την παραγωγή του, ενδεχομένως μέσα στις επόμενες πέντε έως επτά ημέρες», ανέφεραν οι αναλυτές σε ερευνητικό σημείωμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Το Κατάρ είναι επίσης ευάλωτο, αν και οι όγκοι πετρελαίου του είναι μέτριοι σε σχέση με την έκθεσή του στο LNG. Η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει λιγότερο άμεσο κίνδυνο, αλλά τα κλεισίματα θα γίνουν πιθανά εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για άλλες δύο έως τρεις εβδομάδες», πρόσθεσαν

Διαβάστε επίσης