Οι καλύτερες κονσέρβες για υγιεινό τρόπο ζωής, σύμφωνα με διατροφολόγους

Τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα συχνά παραβλέπονται στις συζητήσεις σχετικά με την υγιεινή διατροφή, ωστόσο μπορούν να είναι οικονομικά προσιτά, βολικά και θρεπτικώς πολύτιμα.

Οι πρόοδοι στην επεξεργασία τροφίμων επιτρέπουν σε πολλά κονσερβοποιημένα προϊόντα να διατηρούν τις περισσότερες βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες τους, καθιστώντας τα εξαιρετικά βασικά είδη για ισορροπημένη διατροφή.

Είναι τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα υγιεινά;

Ναι, αρκεί να επιλέγονται προσεκτικά. Τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα μπορούν να είναι εξίσου θρεπτικά με τις φρέσκες ή κατεψυγμένες επιλογές.

Η διαδικασία κονσερβοποίησης διατηρεί τα τρόφιμα στην μέγιστη ωριμότητά τους κι έτσι διατηρούν σχεδόν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και ορισμένες βιταμίνες. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για τις ποικιλίες με προσθήκη αλατιού, ζάχαρης ή σιροπιών, καθώς αυτά μειώνουν τα συνολικά οφέλη για την υγεία.

Οι καλύτερες κονσέρβες λαχανικών για φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά

Τα κονσερβοποιημένα λαχανικά μπορούν να παρέχουν φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και απαραίτητα μέταλλα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα φρέσκα προϊόντα. Οι επιλογές με χαμηλή περιεκτικότητα ή χωρίς καθόλου νάτριο (αλάτι) είναι οι καλύτερες για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας.

Παραδείγματα:

Ντομάτες – πλούσιες σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό.

– πλούσιες σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Κολοκύθα – υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α και φυτικές ίνες, υποστηρίζει την υγεία των ματιών και του πεπτικού συστήματος.

– υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Α και φυτικές ίνες, υποστηρίζει την υγεία των ματιών και του πεπτικού συστήματος. Φασολάκια και καλαμπόκι – καλές πηγές φυτικών ινών και μικροθρεπτικών συστατικών, όταν συσκευάζονται σε νερό.

Οι καλύτερες κονσέρβες ψαριών για πρωτεΐνη και ωμέγα-3

Τα κονσερβοποιημένα ψάρια είναι από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα σε κονσέρβα, προσφέροντας άπαχη πρωτεΐνη και πολύτιμα για την καρδιά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Ο σολομός, οι σαρδέλες και το σκουμπρί παρέχουν άφθονα ωμέγα-3, βιταμίνη D και ασβέστιο (εάν περιλαμβάνονται και τα οστά).

οι και το παρέχουν άφθονα ωμέγα-3, βιταμίνη D και ασβέστιο (εάν περιλαμβάνονται και τα οστά). Ο τόνος είναι μια πλούσια σε πρωτεΐνες επιλογή, αν και οι διαιτολόγοι συνιστούν την επιλογή «ελαφρών» ποικιλιών για την μείωση της έκθεσης στον υδράργυρο.

Οι καλύτερες κονσέρβες οσπρίων για φυτική πρωτεΐνη

Τα κονσερβοποιημένα φασόλια και οι φακές είναι εξαιρετικές πηγές φυτικής πρωτεΐνης, με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και μέταλλα, όπως σίδηρο και μαγνήσιο.

Τα μαύρα και κόκκινα φασόλια, τα ρεβίθια και οι φακές βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς.

Tip: Το ξέπλυμα των κονσερβοποιημένων φασολιών πριν από την κατανάλωση μειώνει το νάτριο (αλάτι) έως και 40%.

Οι καλύτερες κονσέρβες φρούτων για φυσική γλυκύτητα

Τα κονσερβοποιημένα φρούτα μπορούν να είναι υγιεινά, αρκεί να συσκευάζονται σε νερό ή 100% χυμό φρούτων και όχι σε σιρόπι.

Τα ροδάκινα, τα αχλάδια και ο ανανάς διατηρούν τη βιταμίνη C και τις φυτικές ίνες, όταν κονσερβοποιούνται σωστά.

τα και ο διατηρούν τη βιταμίνη C και τις φυτικές ίνες, όταν κονσερβοποιούνται σωστά. Τα μανταρίνια αποτελούν μια βολική πηγή βιταμίνης C και ενυδάτωσης.

Tip: Οι διατροφολόγοι τονίζουν την αποφυγή ποικιλιών σε βαρύ σιρόπι λόγω των προστιθέμενων σακχάρων.

Συνοπτικά: Οι καλύτερες κονσέρβες για μια ισορροπημένη διατροφή

Ομάδα τροφίμων Βέλτιστες επιλογές Βασικά θρεπτικά συστατικά Σημειώσεις Λαχανικά Ντομάτες, κολοκύθα, πράσινα φασόλια Φυτικές ίνες, βιταμίνη Α, αντιοξειδωτικά Επιλέξτε χαμηλής περιεκτικότητας ή χωρίς προσθήκη αλατιού Ψάρια Σολομός, σαρδέλες, τόνος (ελαφρύς) Πρωτεΐνη, ωμέγα-3, βιταμίνη D Αναζητήστε ψάρια κονσερβοποιημένα σε νερό, όχι σε λάδι Όσπρια Μαύρα φασόλια, ρεβίθια, φακές Φυτικές ίνες, φυτικές πρωτεΐνες, σίδηρος Ξεπλύνετε πριν το μαγείρεμα, για να μειώσετε το νάτριο Φρούτα Ροδάκινα, αχλάδια, μανταρίνια (σε χυμό/νερό) Βιταμίνη C, φυτικές ίνες Αποφύγετε τις ποικιλίες με βαρύ σιρόπι

Συχνές Ερωτήσεις

Χάνουν τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με τα φρέσκα;

Οι περισσότερες βιταμίνες και μέταλλα παραμένουν άθικτα κατά την κονσερβοποίηση. Ορισμένες υδατοδιαλυτές βιταμίνες (όπως η βιταμίνη C) μπορεί να μειωθούν ελαφρώς, αλλά η συνολική θρεπτική αξία διατηρείται καλά.

Είναι οι κονσέρβες με επένδυση BPA επικίνδυνες για την υγεία;

Πολλοί κατασκευαστές χρησιμοποιούν πλέον εσωτερική επένδυση χωρίς BPA (δισφαινόλη-Α). Εάν ανησυχείτε, ελέγξτε τις ετικέτες ή επιλέξτε μάρκες που αναφέρουν σαφώς ότι πρόκειται για συσκευασία χωρίς BPA.

Μπορούν οι κονσέρβες να αποτελέσουν μέρος ενός σχεδίου διαχείρισης βάρους;

Ναι. Τα κονσερβοποιημένα φασόλια, λαχανικά και ψάρια με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες σας χορταίνουν περισσότερο με σχετικά χαμηλές θερμίδες, καθιστώντας τα χρήσιμα για ισορροπημένη διατροφή με γνώμονα τις θερμίδες.

Πόσο διαρκούν τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα;

Τα σωστά αποθηκευμένα κονσερβοποιημένα προϊόντα μπορούν να διαρκέσουν από ένα έως πέντε χρόνια. Ωστόσο, αποφύγετε τυχόν κονσέρβες που είναι διογκωμένες, βαθουλωμένες ή έχουν διαρροή.

Είναι υγιεινές οι σούπες σε κονσέρβα;

Μερικές μπορεί να είναι, αλλά κατά κανόνα περιέχουν υψηλά επίπεδα νατρίου. Η επιλογή εκδόσεων με μειωμένο νάτριο και ο συνδυασμός τους με φρέσκα λαχανικά βελτιώνει την ισορροπία.

Συμπέρασμα

Οι κονσέρβες μπορούν να υποστηρίξουν έναν υγιεινό τρόπο διατροφής, αρκεί να επιλέγονται με προσοχή. Τα λαχανικά παρέχουν φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, τα ψάρια παρέχουν πρωτεΐνες και ωμέγα-3, τα όσπρια υποστηρίζουν τις φυτικές δίαιτες και τα φρούτα προσθέτουν βιταμίνες και φυσική γλυκύτητα.

Πηγές:

healthline.com

medicalnewstoday.com

mayoclinic.org

cdc.gov