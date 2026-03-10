Χορηγοί εγκαταλείπουν το εμβληματικό Noma στη σκιά των καταγγελιών κακοποίησης από τον σταρ σεφ του

Ο σεφ Rene Redzepi του δανέζικου εστιατορίου Noma, που κέρδισε το βραβείο «Καλύτερο Εστιατόριο», μιλάει στους δημοσιογράφους μετά την απονομή των βραβείων World's 50 Best Restaurant Awards 2012, στο κέντρο του Λονδίνου. Η λίστα World's 50 Best Restaurants είναι μια ετήσια αποτύπωση των απόψεων και των εμπειριών περισσότερων από 800 διεθνών εμπειρογνωμόνων του κλάδου της εστίασης

Χάνει τη λάμψη του το παγκοσμίου φήμης εστιατόριο Noma στην Κοπεγχάγη, καθώς ο διάσημος Δανός σεφ του, Ρενέ Ρετζέπι κατηγορείται για κατηγορείται για βία κατά εργαζομένων.

Οι αποκαλύψεις έγιναν από τους New York Times, που φιλοξένησαν συνεντεύξεις από 35 πρώην υπαλλήλους που εργάζονταν στη Noma μεταξύ 2009 και 2017.

Το προσωπικό εργάζεται στο χώρο του νέου εστιατορίου Noma Australia στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας (2016). Ο Δανός σεφ Rene Redzepi θα ανοίξει το Noma Australia στο Barangaroo την Ημέρα της Αυστραλίας 2016 και θα λειτουργήσει για 10 εβδομάδες με όλες τις 5500 θέσεις να έχουν προπωληθεί στην τιμή των 485 δολαρίων ανά άτομο AP/Rob Griffith

Οι υπάλληλοι ισχυρίστηκαν ότι έχουν γρονθοκοπηθεί στο πρόσωπο και το στομάχι και τους έχει σπρώξει στον τοίχο.

Ο Ρενέ Ρετζέπι απάντησε στις κατηγορίες με ανάρτησή του στο Instagram, λέγοντας ότι δεν αναγνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, αλλά παραδέχεται ότι έχει συμπεριφερθεί βίαια και απαράδεκτα.

Τώρα, δύο μεγάλοι χορηγοί αποσύρονται, μετά τις αποκαλύψεις.

Η American Express και η Blackbird αποχώρησαν από μια σειρά pop-up δείπνων στο Λος Άντζελες, με κόστος 1.500 δολάρια ανά βραδιά, που διοργανώθηκαν από το Noma.

Οι χορηγοί ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι θα αποσυρθούν, παρότι τα εισιτήρια για τα δείπνα που θα ξεκινούσαν την Τετάρτη και θα είχαν διάρκεια 16 εβδομάδων, έχουν εξαντληθεί.

Η Resy American Express αγόρασε έξι βραδιές για τους κατόχους της κάρτας Platinum στις ΗΠΑ, ενώ η Blackbird αγόρασε εισιτήρια αξίας περίπου 100.000 δολαρίων για όλη τη διάρκεια της σειράς. Δήλωσαν ότι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους πελάτες και θα δωρίσουν όλα τα έσοδα που έχουν ήδη συγκεντρωθεί σε οργανισμούς που προστατεύουν τους εργαζόμενους στα εστιατόρια.

«Οι πρακτικές του Ρενέ στο παρελθόν, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, ήταν απαράδεκτες και αποτρόπαιες», δήλωσε ο ιδρυτής της Blackbird, Ben Leventha.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο χρόνο που έχει περάσει και στις αξιώσεις αποκατάστασης όταν αυτά τα πράγματα επανεμφανίζονται».

Μια εκπρόσωπος της Resy American Express δήλωσε ότι η εταιρεία «αποσύρεται» από τη χορηγία και ότι θα «επενδύσει εκ νέου τα έσοδα» προς όφελος των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας στο Λος Άντζελες.

Το Noma, που άνοιξε το 2003, στην Κοπεγχάγη και έχει τρία αστέρια Michelin. Έχει ανακηρυχθεί πέντε φορές ως το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο στη λίστα "World's 50 Best Restaurants": 2010, 2011, 2012, 2014 και 2021.

Breaking News: Dozens of former workers at Noma, one of the top-ranked restaurants in the world, say its chef physically abused employees. https://t.co/Ds5kLdWpib — The New York Times (@nytimes) March 7, 2026

Ξυλοδαρμοί, καρφώματα με πιρούνι και συλλογική τιμωρία μερικά από τα βασανιστήρια στην κουζίνα

Το πέπλο των αποκαλύψεων για τα όσα συνέβαιναν στο διάσημο εστιατόριο της Δανίας σήκωσε, ο Τζέισον Ιγνάσιο Γουάιτ, πρώην διευθυντής του εργαστηρίου του Noma, ο οποίος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρίες πρώην συναδέλφων.

Λίγο αργότερα, ήρθε το δημοσίευμα των New York Times, με συνεντεύξεις από περίπου 30 πρώην υπαλλήλους του Noma για τη σωματική κακοποίηση που υφίσταντο καθημερινά στον χώρο εργασίας τους.

Μεταξύ των χειρότερων ιστοριών για τον ιδρυτή Ρενέ Ρετζέπι, η διαταγή μία χειμωνιάτικη νύχτα προς τους υπαλλήλους να βγουν έξω για να δουν πώς κακοποιούσε έναν sous chef, επειδή είχε παίξει techno μουσική στην κουζίνα προετοιμασίας. Κανείς δεν επιτρεπόταν να μπει μέσα μέχρι ο sous chefνα πει μπροστά σε όλους ότι «του αρέσει να κάνει στοματικό σεξ σε DJ».

Αν κάποιος έκανε λάθος στην κουζίνα, εφάρμοζε τη συλλογική τιμωρία, έβαζε τους υπαλλήλους στη σειρά για να τον χτυπήσουν στο στομάχι.

Ένα βράδυ είδε μια γυναίκα σεφ να κρατάει ένα τηλέφωνο, κάτι που απαγορευόταν στην κουζίνα. Σύμφωνα με τη σεφ, αυτό συνέβη επειδή ένας καλεσμένος της είχε ζητήσει να χαμηλώσει τη μουσική στην τραπεζαρία. Ο Ρετζέπι γρονθοκόπησε τη συνάδελφό του στο στομάχι, με αποτέλεσμα να πέσει και να κοπεί στην άκρη ενός κοφτερού τραπεζιού.

Όταν ήθελε να τιμωρήσει τους υπαλλήλους στην ανοιχτή κουζίνα, η οποία ήταν ορατή από την τραπεζαρία, μπορούσε να σκύψει κάτω από τον πάγκο της κουζίνας και να τους καρφώσει στο πόδι με ένα πιρούνι για μπάρμπεκιου.

Το 2017, ο Ρετζέπι εγκατέλειψε την καθημερινή εργασία στην κουζίνα του Noma, αλλά σύμφωνα με μαρτυρίες, η σωματική βία συνεχίστηκε. Τώρα, από άλλους ανώτερους σεφ στην ιεραρχία της κουζίνας.

«Ο Ρενέ μεγάλωσε μια γενιά νταήδων και αυτοί μας εκφόβιζαν», δήλωσε στους New York Times ο ασκούμενος της Noma, Μεχμέτ Τσεκιργκέ.