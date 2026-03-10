Άνοιξε η πλατφόρμα για τα Voucher των 750 ευρώ - Πώς θα κάνετε αίτηση - Τι να κάνετε αν δεν ανοίγει

Το εκπαιδευτικό επίδομα μπορεί να φτάσει έως 750 ευρώ μικτά και καταβάλλεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη


  • Άνοιξε η πλατφόρμα voucher.gov.gr για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ από 10 Μαρτίου στις 12:00.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για ενίσχυση δεξιοτήτων σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές γνώσεις.
  • Η κατάρτιση περιλαμβάνει 150 ώρες, με 149 ώρες ασύγχρονης και 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης, και απαιτείται επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ωστόσο η αυξημένη επισκεψιμότητα προκάλεσε προβλήματα πρόσβασης σε αρκετούς χρήστες.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 10 Μαρτίου στις 12:00 μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr και αφορά το νέο έργο με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες σε τομείς όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, οι πράσινες δεξιότητες και ο οικονομικός εγγραμματισμός.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων.

Σε περίπτωση που η σελίδα δεν φορτώνει ή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν να ανανεώσουν τη σελίδα (refresh) μετά από λίγα λεπτά και να επαναλάβουν την προσπάθεια, καθώς η μεγάλη ταυτόχρονη επισκεψιμότητα μπορεί να προκαλεί προσωρινή επιβάρυνση στο σύστημα.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, επομένως συνιστάται υπομονή και επανάληψη της διαδικασίας λίγο αργότερα.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος training voucher και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες κατάρτισης.

Αναλυτικά προβλέπονται:

  • 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

  • 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και 750 ευρώ (μικτά).

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Η δράση εντάσσεται στο έργο 16913 και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.



