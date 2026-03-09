Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;»

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε στην κοινή εκδήλωση που διοργάνωσαν στο Ζάππειο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας και η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Κατά την ομιλία της, η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε πως άφησε άφωνη μια νοσοκόμα όταν στην ερώτηση «ποιανού είναι το παιδί» της απάντησε «αγνώστου πατρός» αλλά και πως ένας ηλικιωμένος άνδρας που συνάντησε σε καφενείο της Ευρυτανίας, της είπε ότι δεν θα την ψήφιζε γιατί ήταν «τσούπρα», αλλά τελικά την ψήφισε.

«Θέλω να σας πω μια ιστορία. Εγώ έμεινα έγκυος 20 χρόνων. Παντρεύτηκα στα 19. Μια ωραία μέρα, πάμε στο μαιευτήριο, με αφήνει ο άντρας μου στην είσοδο του μαιευτηρίου για να πάει να παρκάρει. Μπαίνω μέσα, ήταν μια συμπαθέστατη κυρία και της λέω “γεια σας, ήρθα να γεννήσω”.

Με ρώτησε το όνομά μου και αμέσως μετά πότε παντρεύτηκα. Της είπα ότι δεν είμαι παντρεμένη και μου απάντησε: “και το παιδί ποιανού είναι;“, “αγνώστου πατρός” της απάντησα. Και με ρωτάει: “Τι έκανε λέει; Και τι θα γίνει τώρα;”, και απαντάω κι εγώ: “Δε ξέρω. Τι προτείνετε; Να το καταπιώ;“. Αυτή ήταν η κατάσταση της γυναίκας τότε. Έμπαινες να γεννήσεις και σε ρωτούσαν πότε παντρεύτηκες και ποιανού είναι το παιδί. Το παιδί δηλαδή, δεν ήταν δικό μου, ήταν κάποιου» περιέγραψε το περιστατικό η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μεταξύ άλλων περιέγραψε μια άλλη αστεία ιστορία, με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο από την Ευρυτανία, περιοχή όπου αρχικά πολιτεύτηκε η Ντόρα Μπακογιάννη μετά τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη.

«Θα σας μιλήσω λίγο για την γυναίκα στην πολιτική. Μέσα στο λαό υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που έχει την άποψη ότι την καλύτερη δουλειά που έχουν να κάνουν οι γυναίκες, είναι να κάθονται σπίτι τους και να μαγειρεύουν για τον άντρα και τα παιδιά. Αυτό υπάρχει και σήμερα. Όταν πήγα σε ένα καφενείο στην Ευρυτανία, ήταν ένας παππούς ο οποίος με κοίταξε και με ρώτησε τι γύρευα εκεί. Του είπα ότι πήγα για να με ψηφίσει και μου απάντησε “εγώ τσούπρες δεν ψηφίζω“. Είχε μεγάλη πλάκα που δυο εκλογές μετά ο παππούς αυτός με ψήφισε», είπε.