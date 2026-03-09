Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Newsbomb

Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας
Η ομάδα της Allwyn
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες δρομείς έτρεξαν ως ένα. Χιλιάδες προσωπικές ιστορίες ενώθηκαν σε μια γραμμή εκκίνησης. Χιλιάδες χαμόγελα γέμισαν τους δρόμους. Ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας έδωσε, για ακόμα μια χρονιά, παλμό σε ολόκληρη την πόλη, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο αθλητισμός είναι γιορτή.

12.jpg

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Η εφετινή αυτή γιορτή ολοκληρώθηκε με ένα ρεκόρ διαδρομής στα 21χλμ και συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 30.000 συνολικά.

2.jpg

Ο Αγώνας Δρόμου των 5 χλμ. Allwyn

Την Κυριακή, η δράση ξεκίνησε με τον Ημιμαραθώνιο, όπου σημειώθηκε ρεκόρ αγώνα από τον Παναγιώτη Μπιτάδο, με χρόνο 1.04.44. Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου έκοψε πρώτη το νήμα των 21χλμ, με χρόνο 1.14.44.

11.jpg

To dj booth της Allwyn, με τον παραολυμπιονίκη στίβου Μιχάλη Σεΐτη σε ρόλο dj

Η σκυτάλη δόθηκε στους συμμετέχοντες στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ. Allwyn. Νικητής στους άντρες αναδείχθηκε ο Ορφέας Ιωάννου με χρόνο 15:08, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ιωάννα Σταματοπούλου με 18:16.

10.jpg

Το περίπτερο της Allwyn

L3D-100c

Στο πλευρό όλων των δρομέων βρισκόταν η Allwyn, Μέγας Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, που επεφύλασσε εκπλήξεις σε κάθε τους βήμα.

3.jpg

Η μεγάλη δρομική γιορτή της Αθήνας

Το περίπτερο της Allwyn που εντυπωσίασε στο Χωριό των Χορηγών

Τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή το επιβλητικό περίπτερο της Allwyn στο Χωριό των Χορηγών, στην Πλατεία Συντάγματος, μαγνήτισε τα βλέμματα των δρομέων και των επισκεπτών.

9.jpg

Το περίπτερο της Allwyn

Με τη βοήθεια της AI τεχνολογίας, σε ένα AI photo booth, όσοι βρίσκονταν εκεί είχαν τη δυνατότητα να απαθανατίσουν τη στιγμή του τερματισμού τους ως επαγγελματίες δρομείς, κρατώντας ανεξίτηλη την ανάμνηση της εφετινής γιορτής.

4.jpg

Η μεγάλη δρομική γιορτή της Αθήνας

Παράλληλα, λάμβαναν ως αναμνηστικό δώρο ένα καπέλο Allwyn, το οποίο μπορούσαν να προσωποποιήσουν με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης artist, μετατρέποντάς το στον δικό τους καμβά έκφρασης.

5.jpg

Δυναμικό ζέσταμα για τους δρομείς από την Allwyn

Ρυθμική ενθάρρυνση σε όλο το μήκος της διαδρομής

Πριν τη γραμμή εκκίνησης, οι συμμετέχοντες όλων των διαδρομών είχαν την ευκαιρία να προθερμανθούν κατάλληλα με ένα δυναμικό ζέσταμα από την Allwyn, υπό τους ήχους αγαπημένων τραγουδιών από τα 90s.

6.jpg

Η Αιμιλία Στέλιαρου, Chief People Officer της Allwyn Hellas, βραβεύει την Ιωάννα Σταματοπούλου, που αναδείχθηκε νικήτρια στις γυναίκες στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ. Allwyn

O ρυθμός όμως δεν έμεινε μόνο στην αφετηρία, αφού η ομάδα κρουστών Quilombo ενθάρρυνε τους δρομείς με τον μοναδικό της ήχο στην οδό Φιλελλήνων, ενώ στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, ο παραολυμπιονίκης στίβου Μιχάλης Σεΐτης ανέλαβε καθήκοντα dj στο ξεχωριστό dj booth της Allwyn.

7.jpg

Η Νάνση Βέρρα, Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer της Allwyn Hellas, βραβεύει τον Ορφέα Ιωάννου, που αναδείχθηκε νικητής στους άνδρες στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ. Allwyn

Η γυναίκα στο επίκεντρο

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που συνέπεσε εφέτος με την ημέρα του Ημιμαραθωνίου, η Allwyn έφερε στο περίπτερό της την έκθεση φωτογραφίας «Women who inspire» του καταξιωμένου φωτογράφου, Άγγελου Ζυμάρα, ο οποίος έχει απαθανατίσει με τον φακό του γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run. Όσες γυναίκες δρομείς επισκέφθηκαν το περίπτερο της Allwyn την Κυριακή, είχαν την ευκαιρία να ποζάρουν στον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik, και να παραλάβουν το πορτρέτο τους ως αναμνηστικό.

8.jpg

Πορτρέτα γυναικών δρομέων από τον φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik

Την εμπειρία του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας αποτύπωσε με τον δικό του, χιουμοριστικό τρόπο ο Allwyn Champ, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
Αυτό το μήνυμα, οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό και στα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό αρχεία είναι απολύτως εμπιστευτικές και ως εκ τούτου απόρρητες και δύνανται να αξιοποιηθούν μόνο από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που απέβλεψε ο αποστολέας ως παραλήπτες. Σε περίπτωση που o αναγνώστης του παρόντος μηνύματος δεν είναι ο σκοπούμενος παραλήπτης, σας γνωστοποιείται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση, η αντιγραφή, η αποθήκευση, η διάδοση, η κοινοποίηση, ή διανομή του παρόντος μηνύματος ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό ή/και στα τυχόν επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα σε οποιοδήποτε τρίτο. Αν εσφαλμένα παραλάβατε το παρόν, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον αποστολέα και να διαγράψετε το παρόν από το σύστημά σας. Ευχαριστούμε.

NOTIFICATION–STATEMENT TO THE RECIPIENTS
This message, the information contained therein and its attachments, if any, are strictly confidential and may be used only by the individuals or entities, that the sender intended to be the recipients. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any use, copy, retention, dissemination, notification, distribution of this message and/or of the information contained therein and/or to the attached documents to any third party is strictly prohibited. If you received this message in error, please immediately notify the sender and delete this message from your disk. Thank you.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν από Κύπρο: Η ανάρτηση στα ελληνικά - «Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΗΠΑ: Το Ιράν ενδέχεται να ενεργοποιεί «εν υπνώσει πυρήνες» στο εξωτερικό

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος ψηφιακός κίνδυνος η Βόρεια Κορέα - Πώς ο Κιμ στήνει «παγίδες» σε όλο το διαδίκτυο

16:30WHAT THE FACT

Πλησιάζει γεωμαγνητική καταιγίδα: Νέφος ηλιακών σωματιδίων θα «χτυπήσει» τη Γη αύριο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προσφέρει «απόλυτη υποστήριξη» στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική και Ειδικά Σχέδια Προσαρμογής για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

SIPRI: Οι παγκόσμιες ροές όπλων εκτινάσσονται σχεδόν κατά 10% - Η Ευρώπη γίνεται δύναμη όπλων

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: «Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση με το «καλημέρα» στη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου: Διαμαρτυρίες και σύντομη διακοπή

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026

15:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι, επιστρέφει ο Βεζένκοφ

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Πλήθος εμπειριών powered by Allwyn για δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τη Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και κινδυνεύει η ζωή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο: «Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν αυτές τις δύσκολες ώρες»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Θεοδωράκη μετά το δραματικό «είμαι ολομόναχος, όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, ένας νεκρός - Τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

11:33LIFESTYLE

Χρήστος Βαλαβανίδης: Βασανίστηκε πολύ, έμεινε 55 μέρες στο νοσοκομείο, λέει η σύζυγός του

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

14:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκκενώνουν το προξενείο στα Άδανα - «Εγκαταλείψτε τη νοτιοανατολική Τουρκία»

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer: Τι είναι το πετρέλαιο Brent και πώς διαφέρει από το αργό

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

14:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»: SOS από την επικεφαλής του ΔΝΤ για πληθωρισμό, τιμές πετρελαίου λόγω Μέσης Ανατολής

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη - Μητσοτάκης: Αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε επόμενες απειλές;

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ