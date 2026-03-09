Τουρκία: Με επεισοδιακό τρόπο ξεκίνησε η δίκη του Ερκέμ Ιμάμογλου – Τι συνέβη

Διαμαρτυρίες υποστηρικτών του Ιμάμογλου έξω από το δικαστήριο που διεξάγεται η δίκη

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν τη δίκη πολιτικά υποκινούμενη και μέρος εκστρατείας καταστολής από την κυβέρνηση Ερντογάν.

Η δίκη ξεκίνησε με ένταση, καθώς ο Ιμάμογλου αμφισβήτησε τη διαδικασία και η συνεδρίαση διακόπηκε μετά από μόλις 15 λεπτά.

Μαζί με τον Ιμάμογλου παραπέμπονται σε δίκη άλλοι 407 υποστηρικτές του, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματικό δίκτυο διαφθοράς.

Ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο ως κύριος κατηγορούμενος σε μια μαζική δίκη για διαφθορά, η οποία, σύμφωνα με το κόμμα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει πολιτικά κίνητρα.

Ο 55χρονος Ιμάμογλου αντιμετωπίζει περισσότερες από 140 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διαφθορά και διοίκηση εγκληματικής οργάνωσης. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης έως και 2.430 ετών.

Ο ίδιος και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και κατηγορούν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τους συμμάχους του ότι ξεκίνησαν μια εκστρατεία καταστολής λόγω της πτώσης της δημοτικότητας του ηγέτη.

Ένταση και διαμαρτυρίες στη δίκη του Ιμάμογλου

Πριν από τη δίκη, η οποία ξεκίνησε με χαοτικό τρόπο τη Δευτέρα, ο Ιμάμογλου θεωρούνταν ευρέως ως ένας από τους λίγους πολιτικούς που ήταν σε θέση να νικήσουν τον Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της τουρκικής πολιτικής σκηνής από το 2003.

Άλλοι 407 υποστηρικτές του Ιμάμογλου έχουν επίσης παραπεμφθεί σε δίκη, κατηγορούμενοι για τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου διαφθοράς με επικεφαλής τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον οποίο οι εισαγγελείς περιγράφουν ως «ιδρυτή και ηγέτη» του.

Ο Ιμάμογλου υποδέχθηκε από τους υποστηρικτές του με επευφημίες και σφυρίγματα καθώς έμπαινε στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ωστόσο, δεν άργησε να διακοπεί η διαδικασία από τον δικαστή, αφού ο πολιτικός αμφισβήτησε την απόφαση του δικαστή να ακούσει τις καταθέσεις των άλλων κατηγορουμένων πριν από τη δική του.

Ο δικαστής χαρακτήρισε την διαμαρτυρία ως ασέβεια και διέταξε διακοπή της συνεδρίασης μέχρι το απόγευμα, μόλις 15 λεπτά μετά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας. Παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν η σύζυγος του Ιμαμόγλου, Ντιλέκ, και ο ηγέτης του CHP, Οζγκούρ Οζέλ.

Διαμαρτυρίες υποστηρικτών του Ιμάμογλου έξω από το δικαστήριο που διεξάγεται η δίκη AP

Ο Ιμαμόγλου συνελήφθη τον Μάρτιο του περασμένου έτους, την ημέρα που ορίστηκε υποψήφιος του CHP για τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Εκτός από την υπόθεση διαφθοράς, οι εισαγγελείς τον έχουν κατηγορήσει για μια σειρά άλλων αδικημάτων, όπως κατασκοπεία και πλαστογράφηση του πτυχίου του, ένα προσόν που θα χρειαζόταν για να γίνει πρόεδρος και το οποίο έκτοτε έχει ακυρωθεί.

Οι τουρκικές αρχές αρνούνται ότι η δικαιοσύνη χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο. Ωστόσο, η δίκη έχει δεχτεί έντονη κριτική από οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

