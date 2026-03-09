Μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών

Μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών
L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda

Με τις εγγραφές να συνεχίζονται δυναμικά και τη Σπάρτη να προετοιμάζεται να υποδεχθεί ποδηλάτες από όλο τον κόσμο το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, το L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη ποδηλατικό αγώνα, αλλά μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών.

1l-etape-greece-by-tour-de-france.jpg

Το L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda προσφέρει δύο απαιτητικές αγωνιστικές διαδρομές 140 και 67 χιλιομέτρων και ένα Fun Ride 15 επίπεδων χιλιομέτρων ανοιχτό σε όλους, με τη μοναδική επίσημη αδειοδότηση του Tour de France, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα οργάνωσης, ασφάλειας και αγωνιστικής εμπειρίας που χαρακτηρίζουν τον θρυλικό Γύρο της Γαλλίας.

2l-etape-greece-by-tour-de-france.jpg

Αυτό μεταφράζεται σε πλήρως κλειστούς δρόμους, σε διαρκή τεχνική και ιατρική υποστήριξη, σε οργανωμένους σταθμούς υδροδοσίας και τροφοδοσίας, καθώς και σε αγωνιστικές προκλήσεις τύπου KOM και Sprint στα πρότυπα του Tour de France, με αποκορύφωση την πρόκριση για το L'Etape du Tour.

3l-etape-greece-by-tour-de-france.jpg

Η Kosmocar-SKODA, στον ρόλο του Ονομαστικού Χορηγού της διοργάνωσης και Επίσημου Mobility Partner για 4η συνεχή χρονιά, θα έχει δυναμική παρουσία με τα εμβληματικά SKODA Cars να ηγούνται των διαδρομών, με μια μοναδική διαδραστική εμπειρία στο L’Etape Village στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης αφιερωμένη στον κόσμο της ποδηλασίας για όλους και με τη φετινή SKODA Cycling Team στο επίκεντρο, που απαρτίζεται από τρεις διακεκριμένους αθλητές με πλούσιο παλμαρέ και σημαντικές επιτυχίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο:

4l-etape-greece-by-tour-de-france.jpg
  • Τον Πολυχρόνη Τζωρτζάκη, Πρωταθλητή Ποδηλασίας Δρόμου με διεθνείς διακρίσεις και με κορυφαία στιγμή το 2020 που εκπροσώπησε τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
  • Τον Νικηφόρο Αρβανίτου, δύο φορές Πανελλήνιο Πρωταθλητή Ποδηλασίας Δρόμου και μέλος της ομάδας UCI Continental Team United Shipping, και
  • Τη Βαρβάρα Φασόη, Πανελλήνια Πρωταθλήτρια Ποδηλασίας και νικήτρια του L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda
5l-etape-greece-by-tour-de-france.jpg

Οι αθλητές θα απολαμβάνουν απόλυτη υποστήριξη σε κάθε πεταλιά της διαδρομής: η ενέργεια της ΔΕΗ που οδηγεί πιο γρήγορα σε ένα βιώσιμο μέλλον, το AVRA WAVE θα φροντίζει για την ενυδάτωσή τους, η Top Cycles παρέχει ποδηλατική υποστήριξη, η GU Energy Greece, η Heineken 0.0 και η Bella Frutta & Orsero θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ενέργεια των αθλητών, η ΕΠΟΜΕΑ και η Cobra Center συμβάλλουν στην ασφάλεια της διοργάνωσης, ενώ η Kassimatis Cycling αναλαμβάνει το αθλητικό outfit των αθλητών.

Η συνολική διεξαγωγή του αγώνα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (ΕΟΠ) και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και την ποιότητα της διοργάνωσης.

Το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA σε συνδιοργάνωση της ευΖΗΝ feelosophy, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και του Δήμου Σπάρτης και με τη στήριξη του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου και των Δήμων Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης υπόσχεται να μετατρέψει τη Σπάρτη στο απόλυτο ποδηλατικό hotspot, χαρίζοντας σε όλους αυθεντικά Tour de France vibes!

6l-etape-greece-by-tour-de-france.jpg

Το L’Étape Village στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης θα αποτελέσει το απόλυτο σημείο συνάντησης της διοργάνωσης, μεταμορφώνοντας την πόλη σε ένα ζωντανό σκηνικό γεμάτο ενέργεια, μουσική, γεύσεις και δραστηριότητες για αθλητές, συνοδούς και θεατές! Εκεί, στην EXPO, συμμετέχοντες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σύγχρονο ποδηλατικό εξοπλισμό, καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, να παίξουν, να κερδίσουν δώρα και να ζήσουν τον παλμό του Γύρου της Γαλλίας.

7apolychronis-tzortzakisl-etape-greece-by-tour-de-france.jpg

Οι εγγραφές για τις 3 εναλλακτικές διαδρομές του φετινού L’Étape Greece by Tour de France presented by Skoda γίνονται ΕΔΩ. Μείνετε συντονισμένοι στα παρακάτω κανάλια:

