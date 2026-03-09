ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο – Προειδοποίηση για τον πληθωρισμό

Προειδοποίηση για τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού απηύθυνε η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η Γκεοργκίεβα σημείωσε πως μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, αν συνεχιστεί η σύγκρουση κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ, μιλώντας σε συμπόσιο που διοργάνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος: «Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν για αυτό».

Η σοβαρή προειδοποίηση τα επικεφαλής του ΔΝΤ έρχεται την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου για πρώτη φορά μετά το 2022 πλησίασαν τα 120 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που προκαλεί μεγάλες αναταράξεις στα χρηματιστήρια και έντονη νευρικότητα συνολικά στις αγορές.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας σημειώθηκε μετά τις περικοπές παραγωγής από χώρες της Μέσης Ανατολής και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας το πετρέλαιο στην ισχυρότερη ημερήσια άνοδο σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξήθηκαν κατά 26,1% στα 116,08 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 27,6% στα 116,03 δολάρια.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το τέλος του 1988, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη Παρασκευή ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, σε συνέντευξή του στους Financial Times προειδοποίησε πως οι παραγωγοί ενέργειας του Κόλπου εντός ημερών θα διακόψουν τις εξαγωγές, καθώς επίσης και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Μέτρα εξετάζουν οι G7

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, οι υπουργοί Οικονομικών της G7, θα συζητήσουν μια κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σύμφωνα με τους Financial Times.

Τρεις χώρες της G7, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, έχουν μέχρι στιγμής εκφράσει την υποστήριξή τους στην ιδέα, προσθέτουν οι FT, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν έχει οδηγήσει σε ιστορική άνοδο τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Στην έκτακτη συνάντησή τους σήμερα το απόγευμα οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης τιμής του πετρελαίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εικονικά υπό την προεδρία της Γαλλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7. Επιπρόσθετα, θα συνεδριάσει για το ίδιο θέμα το Eurogroup.

