Πρέπει να βάζετε αντηλιακό πριν ή μετά την ενυδατική κρέμα;

Η σειρά με την οποία εφαρμόζετε τα προϊόντα περιποίησης έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του δέρματος.

Μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις είναι αν η ενυδατική κρέμα πρέπει να εφαρμόζεται πριν ή μετά το αντηλιακό. Η σειρά έχει σημασία επειδή επηρεάζει άμεσα το πόσο καλά λειτουργεί κάθε προϊόν, ειδικά το αντηλιακό, το οποίο παίζει κρίσιμο ρόλο στην προστασία από την πρόωρη γήρανση, τον καρκίνο του δέρματος και την ηλιακή βλάβη.

Πρέπει να εφαρμόζετε πρώτα την ενυδατική κρέμα ή το αντηλιακό;

Το αντηλιακό πρέπει πάντα να εφαρμόζεται μετά την ενυδατική κρέμα ως το τελευταίο βήμα της ρουτίνας περιποίησης του δέρματός σας.

Οι ενυδατικές κρέμες έχουν σχεδιαστεί, για να ενυδατώνουν και να υποστηρίζουν τον δερματικό φραγμό, ενώ το αντηλιακό σχηματίζει μια προστατευτική ασπίδα, που μπλοκάρει ή απορροφά τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες (UV). Εάν το αντηλιακό τοποθετηθεί κάτω από την ενυδατική κρέμα, τα ενυδατικά συστατικά μπορούν να αραιώσουν ή να διαταράξουν τα φίλτρα UV, μειώνοντας την προστασία.

Η εφαρμογή του αντηλιακού ως τελευταίο βήμα εξασφαλίζει ένα ομοιόμορφο, άθικτο στρώμα, που μπορεί να εκτελέσει σωστά την προστατευτική του λειτουργία.

Πώς να εφαρμόσετε σωστά την ενυδατική κρέμα και το αντηλιακό

Για να μεγιστοποιήσετε την προστασία και την ενυδάτωση, τα βήματα πρέπει να ακολουθούν μια σαφή σειρά:

Καθαρισμός: Αφαιρέστε τη βρωμιά, την λιπαρότητα και τη συσσώρευση με ένα απαλό καθαριστικό. Εφαρμόστε ορούς θεραπείας (προαιρετικά): Συστατικά όπως η βιταμίνη C ή η νιασιναμίδη εφαρμόζονται σε καθαρό δέρμα. Ενυδάτωση: Απλώστε ομοιόμορφα την ενυδατική κρέμα, για να ενυδατώσετε και να προετοιμάσετε το δέρμα. Αντηλιακό: Ολοκληρώστε με μια πλούσια δόση αντηλιακού ευρέος φάσματος με τουλάχιστον SPF 30.

Εφαρμόστε αντηλιακό ξανά κάθε 2 ώρες εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο ή πιο συχνά εάν ιδρώνετε ή κολυμπάτε. Μην ξεχνάτε περιοχές που συχνά παραλείπονται όπως τα αυτιά, ο λαιμός και τα χέρια.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να αναμίξω αντηλιακό και ενυδατική κρέμα πριν τα εφαρμόσω;

Όχι. Η ανάμειξη αραιώνει τα φίλτρα UV του αντηλιακού, μειώνοντας την προστασία SPF. Το καθένα πρέπει να εφαρμόζεται σε ξεχωριστή στρώση.

Η ενυδατική κρέμα με χρώμα και SPF αντικαθιστά το αντηλιακό;

Μόνο εάν φέρει την επισήμανση για προστασία ευρέος φάσματος με SPF 30 ή υψηλότερο και εφαρμόζεται γενναιόδωρα. Διαφορετικά, χρειάζεστε ξεχωριστό αντηλιακό.

Τι γίνεται αν αισθάνομαι την ενυδατική κρέμα βαριά κάτω από το αντηλιακό;

Επιλέξτε μια ελαφριά, μη φαγεσωρογόνο ενυδατική κρέμα για να αποφύγετε τους φραγμένους πόρους, διατηρώντας παράλληλα την ενυδάτωση.

Θα πρέπει η περιποίηση του δέρματος τη νύχτα να ακολουθεί την ίδια σειρά;

Το βράδυ, το αντηλιακό δεν είναι απαραίτητο. Εστιάστε αντ' αυτού στο καθαριστικό, τα προϊόντα περιποίησης και την ενυδατική κρέμα.

Συμπέρασμα

Η ενυδατική κρέμα και το αντηλιακό είναι και τα δύο απαραίτητα βήματα, αλλά η σειρά είναι κρίσιμη: πρώτα η ενυδατική κρέμα και στο τέλος το αντηλιακό. Αυτό διασφαλίζει ότι το δέρμα παραμένει ενυδατωμένο, διατηρώντας παράλληλα την μέγιστη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία.

