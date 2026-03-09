Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι, επιστρέφει ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ επιστρέφει σε αγωνιστική δράση, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί των υπηρεσιών των Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί, την Τρίτη (09/03).

Newsbomb

Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι, επιστρέφει ο Βεζένκοφ
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Παρί εκτός έδρας αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ ο Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αντιμετωπίζει και πάλι σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Εκτός αγώνα έχουν τεθεί οι Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Τεξανός παίκτης συνεχίζει να είναι εκτός, αφού δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, τη στιγμή που ο Έλληνας γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαιου στο αριστερό πόδι.

Στα ευχάριστα για τον προπονητή του Ολυμπιακού τα νέα του Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος πάικτης είναι πολύ καλύτερα με το πρόβλημα στη μέση και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το Παρίσι, όπως και ο Μόντε Μόρις που βρίσκεται επίσης στην αποστολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν από Κύπρο: Η ανάρτηση στα ελληνικά - «Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΗΠΑ: Το Ιράν ενδέχεται να ενεργοποιεί «εν υπνώσει πυρήνες» στο εξωτερικό

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος ψηφιακός κίνδυνος η Βόρεια Κορέα - Πώς ο Κιμ στήνει «παγίδες» σε όλο το διαδίκτυο

16:30WHAT THE FACT

Πλησιάζει γεωμαγνητική καταιγίδα: Νέφος ηλιακών σωματιδίων θα «χτυπήσει» τη Γη αύριο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προσφέρει «απόλυτη υποστήριξη» στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική και Ειδικά Σχέδια Προσαρμογής για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

SIPRI: Οι παγκόσμιες ροές όπλων εκτινάσσονται σχεδόν κατά 10% - Η Ευρώπη γίνεται δύναμη όπλων

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: «Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση με το «καλημέρα» στη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου: Διαμαρτυρίες και σύντομη διακοπή

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026

15:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι, επιστρέφει ο Βεζένκοφ

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Πλήθος εμπειριών powered by Allwyn για δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τη Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και κινδυνεύει η ζωή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο: «Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν αυτές τις δύσκολες ώρες»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Θεοδωράκη μετά το δραματικό «είμαι ολομόναχος, όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, ένας νεκρός - Τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

11:33LIFESTYLE

Χρήστος Βαλαβανίδης: Βασανίστηκε πολύ, έμεινε 55 μέρες στο νοσοκομείο, λέει η σύζυγός του

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

14:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκκενώνουν το προξενείο στα Άδανα - «Εγκαταλείψτε τη νοτιοανατολική Τουρκία»

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer: Τι είναι το πετρέλαιο Brent και πώς διαφέρει από το αργό

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

14:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»: SOS από την επικεφαλής του ΔΝΤ για πληθωρισμό, τιμές πετρελαίου λόγω Μέσης Ανατολής

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη - Μητσοτάκης: Αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε επόμενες απειλές;

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ