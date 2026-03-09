Ο Πούτιν προσφέρει «απόλυτη υποστήριξη» στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η Μόσχα, τόνισε ο Πούτιν, θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό της ασιατικής χώρας, υπογραμμίζοντας «την αταλάντευτη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας»

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Πούτιν προσφέρει «απόλυτη υποστήριξη» στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την «απόλυτη υποστήριξη» της Ρωσίας προς τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το πρωί της Δευτέρας ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ για τον διορισμό του από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, τονίζοντας την πεποίθησή του πως θα συνεχίσει το έργο του πατέρα του «με τιμή» και θα καταφέρει να ενώσει τον ιρανικό λαό «εν όψει των σοβαρών δοκιμασιών». Παράλληλα, θέλησε να διαβεβαιώσει πως η Μόσχα θα παραμείνει σταθερά στο πλευρό της ασιατικής χώρας, υπογραμμίζοντας «την αταλάντευτη υποστήριξη προς την Τεχεράνη και την αλληλεγγύη προς τους Ιρανούς φίλους μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Πεκίνο, με την κινεζική κυβέρνηση να απευθύνει προειδοποίηση ενάντια σε οποιαδήποτε απόπειρα στοχοποίησης του νέου Ιρανού ηγέτη από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Το χαμηλό προφίλ του νέου ηγέτη

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο 56χρονος Μοτζτάμπα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό χαμηλό προφίλ. Δεν κατείχε ποτέ κυβερνητικό αξίωμα, ούτε έχει δώσει δημόσιες ομιλίες ή συνεντεύξεις, και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο του έχουν δημοσιευτεί. Εδώ και χρόνια ωστόσο κυκλοφορούσαν φήμες ότι ασκούσε σημαντική επιρροή στο παρασκήνιο του Ιράν.

Τα αμερικανικά διπλωματικά τηλεγραφήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν από τα WikiLeaks στο τέλος της δεκαετίας του 2000, τον περιέγραφαν ως «την κυρίαρχη δύναμη πίσω από τα ράσα», ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ως μια «ικανή και δυναμική» προσωπικότητα εντός του καθεστώτος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Η επιλογή του ωστόσο θα μπορούσε να αποδειχθεί αμφιλεγόμενη. Η Ισλαμική Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1979 μετά την ανατροπή της μοναρχίας και η ιδεολογία της βασίζεται στην αρχή ότι ο ανώτατος ηγέτης πρέπει να επιλέγεται για τη θρησκευτική του θέση και την αποδεδειγμένη ηγεσία του, όχι μέσω κληρονομικής διαδοχής.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Αλί Χαμενεΐ μίλησε μόνο γενικά για τη μελλοντική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν - του κληρικού σώματος που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη - δήλωσε μάλιστα πριν από δύο χρόνια ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε αντιταχθεί στην ιδέα να είναι ο γιος του υποψήφιος για μελλοντική ηγεσία. Αλλά ποτέ δεν είχε αναφερθεί δημόσια σε τέτοιες εικασίες.

Κατηγορίες για πολιτικές παρεμβάσεις

Το όνομα του Μοτζτάμπα ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2005, οι οποίες οδήγησαν στη νίκη του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ενός σκληροπυρηνικού λαϊκιστή. Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Χαμενεΐ, ο μεταρρυθμιστής υποψήφιος Μεχντί Καρουμπί κατηγόρησε τον Μοτζτάμπα ότι παρενέβη στην ψηφοφορία μέσω στοιχείων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, οι οποίες διένειμαν χρήματα σε θρησκευτικές ομάδες προκειμένου να βοηθήσουν τον Αχμαντινετζάντ να κερδίσει.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Μοτζτάμπα αντιμετώπισε ξανά την ίδια κατηγορία. Η επανεκλογή του Αχμαντινετζάντ πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, που έγιναν γνωστές ως το «Πράσινο Κίνημα». Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν ήδη συνθήματα εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ιδέα να διαδεχθεί τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Πολλοί αναμένουν ότι ο Μοτζτάμπα θα συνεχίσει τις σκληροπυρηνικές πολιτικές του πατέρα του. Κάποιοι πιστεύουν επίσης ότι ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον πατέρα του, τη μητέρα του και τη σύζυγό του σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές είναι απίθανο να υποκύψει στις πιέσεις της Δύσης. Αλλά αντιμετωπίζει επίσης το δύσκολο έργο να διασφαλίσει την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να πείσει το κοινό ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να εμποδίσει την πολιτική και οικονομική καταστροφή της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν από Κύπρο: Η ανάρτηση στα ελληνικά - «Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΗΠΑ: Το Ιράν ενδέχεται να ενεργοποιεί «εν υπνώσει πυρήνες» στο εξωτερικό

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος ψηφιακός κίνδυνος η Βόρεια Κορέα - Πώς ο Κιμ στήνει «παγίδες» σε όλο το διαδίκτυο

16:30WHAT THE FACT

Πλησιάζει γεωμαγνητική καταιγίδα: Νέφος ηλιακών σωματιδίων θα «χτυπήσει» τη Γη αύριο

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν προσφέρει «απόλυτη υποστήριξη» στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική και Ειδικά Σχέδια Προσαρμογής για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

SIPRI: Οι παγκόσμιες ροές όπλων εκτινάσσονται σχεδόν κατά 10% - Η Ευρώπη γίνεται δύναμη όπλων

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: «Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα»

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση με το «καλημέρα» στη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου: Διαμαρτυρίες και σύντομη διακοπή

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026

15:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη στο Παρίσι, επιστρέφει ο Βεζένκοφ

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός άφησε την Ευρώπη για να γίνει αγρότης στα βουνά της Κολομβίας: «Αποφάσισα να ριζώσω»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η πόλη μια γιορτή με περισσότερες από 30.000 συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Πλήθος εμπειριών powered by Allwyn για δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στο Γκαζιαντέπ

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η λίστα με τις προσχωρήσεις - Νικολόπουλος, Πελεγρίνης, Βερλέκης, Κορακάκης στις μεταγραφές

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τη Γυναικεία Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν: Δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο και κινδυνεύει η ζωή τους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση βοήθειας από τον γιο του Μίκη Θεοδωράκη, Γιώργο: «Σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

«Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν αυτές τις δύσκολες ώρες»: Το νέο μήνυμα του Γιώργου Θεοδωράκη μετά το δραματικό «είμαι ολομόναχος, όλο σκέφτομαι να κάνω κακό στον εαυτό μου»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αλίμου - Κατεχάκη εξαιτίας τροχαίου - Πού υπάρχει κίνηση

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Χτύπημα του Ιράν στο κεντρικό Ισραήλ, ένας νεκρός - Τραυματισμένος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

11:33LIFESTYLE

Χρήστος Βαλαβανίδης: Βασανίστηκε πολύ, έμεινε 55 μέρες στο νοσοκομείο, λέει η σύζυγός του

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

14:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκκενώνουν το προξενείο στα Άδανα - «Εγκαταλείψτε τη νοτιοανατολική Τουρκία»

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετά την Πάφο, ο Μακρόν μεταβαίνει στη Σούδα για να δει το αεροπλανοφόρο «Ντε Γκωλ» - Θα τον υποδεχθεί ο Δένδιας

13:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer: Τι είναι το πετρέλαιο Brent και πώς διαφέρει από το αργό

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν σκοπεύουν να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία - Διέφυγαν από τους προπονητές τους

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πληρώθηκε 330 μισθούς κατά λάθος, παραιτήθηκε από τη δουλειά του και το δικαστήριο τον δικαίωσε

14:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Προετοιμαστείτε για το αδιανόητο»: SOS από την επικεφαλής του ΔΝΤ για πληθωρισμό, τιμές πετρελαίου λόγω Μέσης Ανατολής

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη - Μητσοτάκης: Αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε επόμενες απειλές;

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

15:04ΚΟΣΜΟΣ

Ενόχληση των ΗΠΑ για το εύρος των χτυπημάτων του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν – Τι μεταδίδει το Axios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ