Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις 

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Η κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε
Καθώς η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σήμερα την είδηση για την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ανέφερε επίσης για πρώτη φορά ότι τραυματίστηκε στον πόλεμο. Οι παρουσιαστές διάβασαν ρεπορτάζ που τον περιέγραφαν ως «τζανμπάζ», δηλαδή τραυματία από τον εχθρό, στον «πόλεμο του Ραμαζανιού», όπως αναφέρονται τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν στην τρέχουσα σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δεν έδωσαν παρ'ολα αυτά περισσότερες λεπτομέρειες. Ο πατέρας του Χαμενεΐ, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ και η σύζυγός του σκοτώθηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου στην Τεχεράνη, στην αρχή του πολέμου και ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου. Ανακοινώθηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν εν μία νυκτί.

Η Τεχεράνη εξαπέλυσε μάλιστα την πρώτη πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ υπό τον νέο ανώτατο ηγέτη, σύμφωνα με ανάρτηση στο κανάλι Telegram του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα IRIB. Μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε δείχνει έναν πύραυλο με την επιγραφή: «Στην υπηρεσία σας, Σαγίντ Μοτζτάμπα».

Σε αντίθεση με τον πατέρα του, ο 56χρονος Μοτζτάμπα έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό χαμηλό προφίλ. Δεν κατείχε ποτέ κυβερνητικό αξίωμα, ούτε έχει δώσει δημόσιες ομιλίες ή συνεντεύξεις, και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο του έχουν δημοσιευτεί. Εδώ και χρόνια ωστόσο κυκλοφορούσαν φήμες ότι ασκούσε σημαντική επιρροή στο παρασκήνιο του Ιράν.

Τα αμερικανικά διπλωματικά τηλεγραφήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν από τα WikiLeaks στο τέλος της δεκαετίας του 2000, τον περιέγραφαν ως «την κυρίαρχη δύναμη πίσω από τα ράσα», ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ως μια «ικανή και δυναμική» προσωπικότητα εντός του καθεστώτος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Η επιλογή του ωστόσο θα μπορούσε να αποδειχθεί αμφιλεγόμενη. Η Ισλαμική Δημοκρατία ιδρύθηκε το 1979 μετά την ανατροπή της μοναρχίας και η ιδεολογία της βασίζεται στην αρχή ότι ο ανώτατος ηγέτης πρέπει να επιλέγεται για τη θρησκευτική του θέση και την αποδεδειγμένη ηγεσία του, όχι μέσω κληρονομικής διαδοχής.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Αλί Χαμενεΐ μίλησε μόνο γενικά για τη μελλοντική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέλος της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν - του κληρικού σώματος που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη - δήλωσε μάλιστα πριν από δύο χρόνια ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε αντιταχθεί στην ιδέα να είναι ο γιος του υποψήφιος για μελλοντική ηγεσία. Αλλά ποτέ δεν είχε αναφερθεί δημόσια σε τέτοιες εικασίες.

Κατηγορίες για πολιτικές παρεμβάσεις

Το όνομα του Μοτζτάμπα ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2005, οι οποίες οδήγησαν στη νίκη του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ενός σκληροπυρηνικού λαϊκιστή. Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Χαμενεΐ, ο μεταρρυθμιστής υποψήφιος Μεχντί Καρουμπί κατηγόρησε τον Μοτζτάμπα ότι παρενέβη στην ψηφοφορία μέσω στοιχείων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, οι οποίες διένειμαν χρήματα σε θρησκευτικές ομάδες προκειμένου να βοηθήσουν τον Αχμαντινετζάντ να κερδίσει.

Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Μοτζτάμπα αντιμετώπισε ξανά την ίδια κατηγορία. Η επανεκλογή του Αχμαντινετζάντ πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, που έγιναν γνωστές ως το «Πράσινο Κίνημα». Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν ήδη συνθήματα εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ιδέα να διαδεχθεί τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Πολλοί αναμένουν ότι ο Μοτζτάμπα θα συνεχίσει τις σκληροπυρηνικές πολιτικές του πατέρα του. Κάποιοι πιστεύουν επίσης ότι ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον πατέρα του, τη μητέρα του και τη σύζυγό του σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές είναι απίθανο να υποκύψει στις πιέσεις της Δύσης. Αλλά αντιμετωπίζει επίσης το δύσκολο έργο να διασφαλίσει την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και να πείσει το κοινό ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να εμποδίσει την πολιτική και οικονομική καταστροφή της χώρας.

