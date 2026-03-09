Ποιες είναι οι αργίες και οι ημιαργίες στο Δημόσιο - Τι γίνεται αν μία «πέσει» Κυριακή

Αναλυτικά η λίστα με τις επίσημες αργίες για το Δημόσιο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ποιες είναι οι αργίες και οι ημιαργίες στο Δημόσιο - Τι γίνεται αν μία «πέσει» Κυριακή
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τη νομοθεσία καθορίζονται οι ημέρες αργίας και ημιαργίας για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με τις ρυθμίσεις να αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Οι επίσημες ημέρες αργίας στο Δημόσιο

Οι καθιερωμένες αργίες για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο είναι οι εξής:

  • 1 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του έτους
  • 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνια)
  • 25 Μαρτίου, εθνική εορτή
  • Καθαρά Δευτέρα
  • Μεγάλη Παρασκευή
  • Μεγάλο Σάββατο
  • Δευτέρα του Πάσχα
  • 1η Μαΐου
  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (Πεντηκοστή)
  • 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
  • 28 Οκτωβρίου, εθνική εορτή
  • 25 Δεκεμβρίου, πρώτη ημέρα των Χριστουγέννων
  • 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Σημειώνεται ότι, η 17η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα αργίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Σχολές.

Οι ημιαργίες

Στο Δημόσιο προβλέπονται επίσης δύο ημέρες ημιαργίας:

  • Παραμονή Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου)
  • Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου)

Κατά τις ημέρες αυτές η εργασία διακόπτεται:

  • στις 13:00, όταν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας
  • στις 12:00, όταν δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εργασία.

Τι ισχύει αν μια αργία συμπέσει με Κυριακή

Σε περίπτωση που κάποια από τις καθορισμένες αργίες συμπίπτει με Κυριακή, για τις υπηρεσίες που δεν εφαρμόζουν πενθήμερη εργασία ως ημέρα αργίας μπορεί να οριστεί η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Προειδοποιητικό μήνυμα στους πολίτες

10:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων - Βήμα-βήμα η διαδικασία

10:22ΥΓΕΙΑ

Νέο καινοτόμο πνευμονιοκοκκικό συζευγμένο εμβόλιο για ενήλικες διαθέσιμο στην Ελλάδα

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ Γουίτκοφ και Κουσνέρ - ΗΠΑ και Ισραήλ διαφωνούν για το εύρος των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν με μεγάλη πτώση

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποβιβάστηκαν 57 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών εισηγήθηκε η εισαγγελέας - Ένταση από τους κατηγορούμενους

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο «σκορπιός της ερήμου» και η φράση «το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη» που σήμανε συναγερμό στην ΕΥΠ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι αργίες και οι ημιαργίες στο Δημόσιο - Τι γίνεται αν μία «πέσει» Κυριακή

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε συναγωγή στο Βέλγιο - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

10:01ΚΟΣΜΟΣ

«Mile High Club»: Αεροσυνοδός εξηγεί πως αντιμετωπίζονται οι επιβάτες αεροπλάνου με ερωτικές διαθέσεις στα 30.000 πόδια

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που λέει «όχι» στο ψηφιακό χρήμα και υπερασπίζεται τα μετρητά

09:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Κηφισιά: Για τα 100 χρόνια και τους βαθμούς της… σωτηρίας!

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό θα βλέπουν οδηγός και επιβάτες της νέας Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: «Το Ιράν μας πρόδωσε, κατέστρεψε τα πάντα αλλά θέλουμε αποκλιμάκωση»

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία γονέων: Επίθεση σε μαθητή στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός φορτηγού - Έπεσε σε τοίχο στον ΒΟΑΚ και σκοτώθηκε

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Αντιμετώπισε επιτυχώς 259 περιστατικά στον 14ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Αθήνας

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Κύπρο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή με Μακρόν - Χριστοδουλίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΟΣΜΟΣ

Moτζτάμπα Χαμενεϊ: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε στις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Τεχεράνη

09:00WHAT THE FACT

Ποιο είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία γονέων: Επίθεση σε μαθητή στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Κατάρ: «Το Ιράν μας πρόδωσε, κατέστρεψε τα πάντα αλλά θέλουμε αποκλιμάκωση»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στη Σούδα: Ο «σκορπιός της ερήμου» και η φράση «το παγωτό είναι πολύ ωραίο στην Κρήτη» που σήμανε συναγερμό στην ΕΥΠ

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία στη Δύση και πολυτελή ξενοδοχεία σε Γερμανία και Μαγιόρκα

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου, καταστράφηκαν καταστήματα

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Στα κατεχόμενα έξι τουρκικά F-16 και συστήματα αεράμυνας - Η επίσημη δήλωση

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Φήμες για παραίτηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες - Η δικαιολογία, το παρασκήνιο και η προετοιμασία του πρίγκιπα Ουίλιαμ

09:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ξύλο δίχως… αύριο στη Βραζιλία: Σκηνές χάους στο Κρουζέιρο – Ατλέτικο Μινέιρο | Δείτε βίντεο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσή Αυγή: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών εισηγήθηκε η εισαγγελέας - Ένταση από τους κατηγορούμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ