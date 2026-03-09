Ποιες είναι οι αργίες και οι ημιαργίες στο Δημόσιο - Τι γίνεται αν μία «πέσει» Κυριακή

Από τη νομοθεσία καθορίζονται οι ημέρες αργίας και ημιαργίας για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με τις ρυθμίσεις να αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Οι επίσημες ημέρες αργίας στο Δημόσιο

Οι καθιερωμένες αργίες για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο είναι οι εξής:

1 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα του έτους

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνια)

25 Μαρτίου, εθνική εορτή

Καθαρά Δευτέρα

Μεγάλη Παρασκευή

Μεγάλο Σάββατο

Δευτέρα του Πάσχα

1η Μαΐου

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (Πεντηκοστή)

15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

28 Οκτωβρίου, εθνική εορτή

25 Δεκεμβρίου, πρώτη ημέρα των Χριστουγέννων

26 Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

Σημειώνεται ότι, η 17η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα αργίας για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Σχολές.

Οι ημιαργίες

Στο Δημόσιο προβλέπονται επίσης δύο ημέρες ημιαργίας:

Παραμονή Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου)

Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31 Δεκεμβρίου)

Κατά τις ημέρες αυτές η εργασία διακόπτεται:

στις 13:00, όταν εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας

στις 12:00, όταν δεν εφαρμόζεται πενθήμερη εργασία.

Τι ισχύει αν μια αργία συμπέσει με Κυριακή

Σε περίπτωση που κάποια από τις καθορισμένες αργίες συμπίπτει με Κυριακή, για τις υπηρεσίες που δεν εφαρμόζουν πενθήμερη εργασία ως ημέρα αργίας μπορεί να οριστεί η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

