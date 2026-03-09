Καταγγελία γονέων: Επίθεση σε μαθητή στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρει, πριν από λίγες ημέρες στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ομάδα μαθητών Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από παραβατικά άτομα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανήλικου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας, με επιστολή της προς τον Δήμο, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ένας από τους ελάχιστους μεγάλους ελεύθερους χώρους της περιοχής θα μετατραπεί σε σημείο ανασφάλειας για τα παιδιά μας».

Η επιστολή συνυπογράφεται από γονείς και κηδεμόνες του 7ου Γυμνασίου Καλλιθέας, καθώς και των 10ου, 8ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων, του 14ου Γυμνασίου και του 6ου Λυκείου, γεγονός που, όπως αναφέρουν, «αναδεικνύει ότι η ανησυχία για την ασφάλεια στον συγκεκριμένο χώρο είναι ευρύτερη και αφορά πολλές σχολικές κοινότητες της πόλης».

Οι γονείς ζητούν από τους αρμόδιους φορείς «να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και των πολιτών στον χώρο». Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αυξημένα μέτρα προστασίας σε έναν χώρο που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες οικογένειες για άθληση, περίπατο και κοινωνική συναναστροφή.

Ακολουθεί η επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας στον Δήμο Καλλιθέας:

Αξιότιμοι,

Με αφορμή την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Γυμνασίου Καλλιθέας σχετικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στον χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κατά το οποίο ομάδα μαθητών Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από παραβατικά άτομα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανήλικου παιδιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλλιθέας κρίνει αναγκαίο να τοποθετηθεί για το ζήτημα.

Την επιστολή του Συλλόγου Γονέων του 7ου Γυμνασίου συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, του 14ου Γυμνασίου Καλλιθέας, του 6ου Λυκείου Καλλιθέας και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, γεγονός που αναδεικνύει ότι η ανησυχία για την ασφάλεια στον συγκεκριμένο χώρο είναι ευρύτερη και αφορά πολλές σχολικές κοινότητες της πόλης.

Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους γονείς της Καλλιθέας. Ο χώρος του ΚΠΙΣΝ αποτελεί για τα παιδιά της πόλης έναν καθημερινό χώρο άθλησης, περιπάτου και συνάντησης, στον οποίο βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες οικογένειες. Όταν όμως ένα παιδί τραυματίζεται μέσα σε έναν τέτοιο χώρο, είναι εύλογο να δημιουργείται αίσθημα ανασφάλειας στους γονείς και στην τοπική κοινωνία. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αρμόδιοι φορείς θα προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και των πολιτών στον χώρο.

Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι ένας από τους ελάχιστους μεγάλους ελεύθερους χώρους της περιοχής θα μετατραπεί σε σημείο ανασφάλειας για τα παιδιά μας.

Αναμένουμε την άμεση ενημέρωση και τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων που πρόκειται να γίνουν για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Βασιλική κολυβίρα Δημήτρης Σούνδιας

Διαβάστε επίσης