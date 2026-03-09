Στο Ισραήλ Γουίτκοφ και Κουσνέρ - Διαφωνία για το εύρος των επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν στο Ισραήλ την Τρίτη για συνομιλίες, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζεται, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Η προγραμματισμένη επίσκεψη σημειώνεται καθώς έχουν προκύψει διαφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και των ΗΠΑ σχετικά με τις ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χθες, σύμφωνα με το δίκτυο.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο Channel 12 ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει την Ουάσινγκτον εκ των προτέρων για τα σχέδιά του να στοχεύσει πετρελαϊκές υποδομές, αλλά δεν υπέδειξε ότι οι επιθέσεις θα ήταν τόσο εκτεταμένες όσο ήταν.

Η επίσκεψη θα είναι η πρώτη ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ από την έναρξη της «Επιχείρησης Λιοντάρι που Βρυχάται/Επική Οργή» στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Τρίτη, σύμφωνα με το Axios.

Η επίσκεψη θα είναι η πρώτη ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων στο Ισραήλ από την έναρξη στις 28 Φεβρουαρίου της «Επιχείρησης Roaring Lion/Epic Fury», της κοινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε ισραηλινή αεροπορική βάση την Πέμπτη, ο Νετανιάχου τόνισε την «ιστορική» συνεργασία με την Ουάσινγκτον.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον φίλο μου Πρόεδρο Τραμπ για τη συνεργασία μεταξύ μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός. «Μαζί θα προχωρήσουμε και μαζί θα πετύχουμε τους στόχους μας, με τη βοήθεια του Θεού».

Διαβάστε επίσης