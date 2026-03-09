Πώς η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου επηρεάζει όλο το σώμα

Η Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου (ΦΝΕ) χαρακτηρίζεται από επίμονη φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα, κυρίως με την μορφή νόσου του Crohn ή ελκώδους κολίτιδας.

Αν και τα πεπτικά συμπτώματα είναι η πιο ορατή πτυχή της ασθένειας, η φλεγμονώδης διαδικασία μπορεί να επηρεάσει πολλά άλλα όργανα και συστήματα σε όλο το σώμα.

Τι είναι η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου;

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου αναφέρεται σε μια ομάδα αυτοάνοσων παθήσεων, στις οποίες το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στην πεπτική οδό. Οι δύο κύριες μορφές είναι η νόσος του Crohn, η οποία μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος της γαστρεντερικής οδού, και η ελκώδης κολίτιδα, η οποία επηρεάζει κυρίως το κόλον και το ορθό.

Και οι δύο παθήσεις περιλαμβάνουν χρόνια φλεγμονή, που βλάπτει τους εντερικούς ιστούς και διαταράσσει την κανονική πέψη.

Συνήθη συμπτώματα του πεπτικού συστήματος:

επίμονη διάρροια

κοιλιακός πόνος και κράμπες

αίμα στα κόπρανα

απώλεια βάρους

κόπωση

Ωστόσο, επειδή η ΦΝΕ περιλαμβάνει συστημική φλεγμονή, οι επιπτώσεις της δεν περιορίζονται στο πεπτικό σύστημα.

Γιατί η ΦΝΕ μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σώμα

Η ΦΝΕ προκαλείται από μια ανώμαλη ανοσολογική απόκριση, που σημαίνει ότι η φλεγμονή δεν περιορίζεται σε ένα όργανο. Τα ανοσοποιητικά σήματα, που κυκλοφορούν στην κυκλοφορία του αίματος, μπορούν να επηρεάσουν τους ιστούς σε όλο το σώμα.

Επιπλέον, η βλάβη στον εντερικό βλεννογόνο ιστό μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, γεγονός που μπορεί να συμβάλει σε προβλήματα που επηρεάζουν άλλα όργανα.

Ως εκ τούτου, πολλοί ασθενείς με ΦΝΕ εμφανίζουν συμπτώματα που αφορούν το δέρμα, τις αρθρώσεις, τα μάτια, το ήπαρ και άλλα συστήματα.

Συνήθη προβλήματα υγείας που συνδέονται με την ΦΝΕ

Επειδή η φλεγμονή μπορεί να εξαπλωθεί πέρα από την πεπτική οδό, οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν επιπλοκές, που επηρεάζουν διαφορετικά μέρη του σώματος.

1. Προβλήματα στις αρθρώσεις

Ο πόνος στις αρθρώσεις είναι μια από τις πιο συχνές εξεντερικές επιπλοκές της ΦΝΕ. Η φλεγμονώδης αρθρίτιδα μπορεί να επηρεάσει μεγάλες αρθρώσεις όπως τα γόνατα, τους αστραγάλους, τους αγκώνες και τους καρπούς.

Αυτά τα συμπτώματα συχνά επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια εντερικών εξάρσεων, υποδηλώνοντας έναν κοινό φλεγμονώδη μηχανισμό.

2. Δερματικές παθήσεις

Πολλές δερματικές διαταραχές σχετίζονται με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Δύο από τις πιο αναγνωρισμένες είναι:

Οζώδες ερύθημα : Προκαλεί επώδυνα κόκκινα εξογκώματα κάτω από το δέρμα

: Προκαλεί επώδυνα κόκκινα εξογκώματα κάτω από το δέρμα Γαγγραινώδες πυόδερμα : Σπάνια πάθηση, που προκαλεί βαθιά δερματικά έλκη

Αυτές οι παθήσεις πιστεύεται ότι προκύπτουν από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος λόγω ΦΝΕ.

3. Φλεγμονή των ματιών

Η ΦΝΕ μπορεί επίσης να προκαλέσει φλεγμονή σε διάφορα μέρη του ματιού, οδηγώντας ενδεχομένως σε συμπτώματα όπως:

ερυθρότητα

πόνο

θολή όραση

ευαισθησία στο φως

Καταστάσεις, όπως η ραγοειδίτιδα, απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα, επειδή η μη θεραπευμένη φλεγμονή μπορεί να απειλήσει την όραση.

4. Προβλήματα υγείας των οστών

Τα άτομα με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου έχουν αυξημένο κίνδυνο οστεοπενίας και οστεοπόρωσης. Η χρόνια φλεγμονή, η κακή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και η μακροχρόνια χρήση κορτικοστεροειδών φαρμάκων μπορούν να αποδυναμώσουν την οστική πυκνότητα με την πάροδο του χρόνου.

Οι ανεπάρκειες ασβεστίου και βιταμίνης D είναι συχνές αιτίες.

5. Επιπλοκές στο ήπαρ και τους χοληφόρους πόρους

Ορισμένες ηπατικές παθήσεις είναι πιο συχνές σε άτομα με ΦΝΕ. Ένα παράδειγμα είναι η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, μια ασθένεια που βλάπτει τους χοληφόρους πόρους και μπορεί να βλάψει τη λειτουργία του ήπατος.

Αν και σχετικά σπάνια, αυτή η επιπλοκή υπογραμμίζει πώς η συστηματική φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει όργανα πέρα από το έντερο.

Γιατί η κόπωση είναι συχνή στην ΦΝΕ

Η κόπωση αναφέρεται συχνά από άτομα με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, ακόμη και σε περιόδους, που τα πεπτικά συμπτώματα φαίνονται ελεγχόμενα.

Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτήν την εξάντληση, όπως:

χρόνια φλεγμονή

αναιμία λόγω εντερικής αιμορραγίας

ελλείψεις θρεπτικών συστατικών

διαταραγμένος ύπνος λόγω συμπτωμάτων

Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να αφήσει τους ασθενείς να αισθάνονται επίμονα εξαντλημένοι.

Διαχείριση της ΦΝΕ ως πάθηση ολόκληρου του σώματος

Επειδή η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου μπορεί να επηρεάσει πολλά όργανα, η αποτελεσματική διαχείριση συχνά απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Οι στρατηγικές θεραπείας μπορεί να περιλαμβάνουν:

φάρμακα που ελέγχουν τη φλεγμονή

διατροφική υποστήριξη και

παρακολούθηση για επιπλοκές που επηρεάζουν άλλα συστήματα του σώματος

Η έγκαιρη ανίχνευση εξεντερικών συμπτωμάτων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μακροχρόνιων βλαβών. Η αναγνώριση ότι η ΦΝΕ είναι μια συστημική φλεγμονώδης πάθηση, και όχι απλώς ένα πεπτικό πρόβλημα, είναι το κλειδί για την κατάλληλη φροντίδα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου να προκαλέσει προβλήματα πριν γίνουν εμφανή τα συμπτώματα στο έντερο;

Ναι. Σε ορισμένα άτομα, συμπτώματα εκτός των εντέρων (πόνος στις αρθρώσεις, φλεγμονή των ματιών, δερματικά προβλήματα, ανεξήγητη κόπωση) μπορούν να εμφανιστούν πριν από την επίσημη διάγνωση της ΦΝΕ. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η πάθηση μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί νωρίς.

Αυξάνει η ΦΝΕ τον κίνδυνο θρόμβων αίματος;

Ναι. Τα άτομα με ΦΝΕ έχουν υψηλότερο κίνδυνο θρόμβων αίματος, ειδικά κατά τη διάρκεια ενεργών εξάρσεων ή νοσηλειών. Η χρόνια φλεγμονή φαίνεται να κάνει το αίμα πιο επιρρεπές στην πήξη, γι' αυτό και οι γιατροί παρακολουθούν αυτόν τον κίνδυνο πιο στενά σε σοβαρές ασθένειες.

Μπορεί η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου να επηρεάσει την ψυχική υγεία;

Ναι. Η ζωή με μια χρόνια, απρόβλεπτη πάθηση, όπως η ΦΝΕ, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άγχους και κατάθλιψης. Επιπλέον, η φλεγμονή, η διαταραχή του ύπνου, ο πόνος και η κόπωση μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση, τη συγκέντρωση και τη συνολική ποιότητα ζωής.

Μπορούν οι γυναίκες με ΦΝΕ να έχουν υγιείς εγκυμοσύνες;

Πολλές μπορούν, ειδικά όταν η ασθένεια ελέγχεται καλά πριν από τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η κύρια ανησυχία δεν είναι η καθαυτή ΦΝΕ, αλλά η ενεργός φλεγμονή, οι διατροφικές ελλείψεις ή η κακώς ελεγχόμενη νόσος, η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών.

Συμπέρασμα

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου είναι πολύ περισσότερο από μια πεπτική πάθηση. Επειδή περιλαμβάνει εκτεταμένη ανοσολογική φλεγμονή, η νόσος μπορεί να επηρεάσει τις αρθρώσεις, το δέρμα, τα μάτια, τα οστά και άλλα όργανα.

Πηγές:

healthline.com

cdc.gov

mayoclinic.org

nhs.uk

crohnscolitisfoundation.org