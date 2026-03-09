Χανιά: 51χρονος απαγχονίστηκε – Είχε αφήσει βίντεο που εξηγούσε τους λόγους

Ένας 51χρονος στα Χανιά προχώρησε σε απονενοημένο διάβημα, δίνοντας τέλος στη ζωή του, ενώ φρόντισε να ενημερώσει τους οικείους του μέσω βίντεο, για τους λόγους που τον ώθησαν στην αυτοκτονία.

Ο 51χρονος φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα μέσα στο αυτοκίνητό του, με το οποίο έδινε οδηγίες στους οικείους του για να βρουν ένα βίντεο, στο οποίο φέρεται να εξηγούσε γιατί έφτασε στην αυτοκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άτυχος 51χρονος μετέβη σε απομακρυσμένη περιοχή στα Χανιά κι αφού έφτιαξε μια θηλιά, την πέρασε από δέντρο κι έδωσε τέλος στη ζωή του. Το άψυχο σώμα του εντόπισαν περαστικοί οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.