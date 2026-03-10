Η επιστολή Μητσοτάκη που πρότεινε στην Μέτσολα τον Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας

Snapshot Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας.

Το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμά πρόσωπα που προωθούν τις αξίες της ΕΕ, όπως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική ένταξη.

Η απονομή του Τάγματος θα πραγματοποιηθεί στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο στο Στρασβούργο.

Η διάκριση θεσπίστηκε για να τιμήσει προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις αξίες της Ε.Ε.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε σήμερα τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τον κορυφαίο διεθνή και superstar του ΝΒΑ πρότεινε με επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κυρία Μετσόλα, ο κ. Μητσοτάκης.

Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18-21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι, εν όψει της 75ης επετείου της Διακήρυξης Schuman, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να θεσπίσει την πρώτη ευρωπαϊκή διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ε.Ε., προκειμένου να τιμήσει τα επιτεύγματα προσωπικοτήτων που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στις ευρωπαϊκές αξίες.