Ιράν: «Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός, οι εχθροί πρέπει να πάρουν ένα μάθημα»

Η Τεχεράνη δεν αναζητά διπλωματική διέξοδο μέσω κατάπαυσης του πυρός. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προτεραιότητα αποτελεί η παραδειγματική τιμωρία του επιτιθέμενου. Ο στόχος είναι να δοθεί ένα μάθημα που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, εμποδίζοντας οποιαδήποτε μελλοντική απόπειρα επίθεσης κατά των ιρανικών εδαφών.

1/ Certainly we aren't seeking a ceasefire. We believe the aggressor must be punished and taught a lesson that will deter them from attacking Iran again. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 10, 2026

Το τέλος του φαύλου κύκλου

Ο Γαλιμπάφ επιτέθηκε με σφοδρότητα στο Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε ως «σιωνιστικό καθεστώς, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί διαχρονικά μια συγκεκριμένη τακτική για να επιβιώνει». Όπως ανέφερε, το Ισραήλ ανακυκλώνει ένα μοτίβο που περιλαμβάνει πόλεμο, διαπραγματεύσεις και προσωρινή εκεχειρία, μόνο και μόνο για να επιστρέψει σε νέες εχθροπραξίες. Η Τεχεράνη σκοπεύει τώρα να σπάσει αυτόν τον κύκλο οριστικά.

Την ίδια ώρα, οι προειδοποιήσεις για αντίποινα γίνονται όλο και πιο συγκεκριμένες. Ο Ιρανός αξιωματούχος κατέστησε σαφές ότι οποιοδήποτε πλήγμα εναντίον των εθνικών υποδομών θα λάβει απάντηση με τη λογική «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

