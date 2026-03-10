Τεχεράνη: Εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Ιράν - Στοχεύσαμε «αρχηγεία» λέει το Ισραήλ

Κάτοικοι παρακολουθούν και φωτογραφίζουν τις φλόγες και τον καπνό που αναδύονται από μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου που χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων που έπληξαν την πόλη κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατεία

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε την πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, μετά την απειλή της Ουάσινγκτον ότι το Ιράν θα υποστεί τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου. Οι στόχοι των πληγμάτων δεν είναι γνωστοί μέχρι στιγμής. Οι εκρήξεις, τουλάχιστον τρεις, που σημειώθηκαν γύρω στις 20.30, τοπική ώρα, ακούστηκαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ζει στα βόρεια της πόλης είπε ότι έτριζαν τα τζάμια των παραθύρων στο διαμέρισμά του.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πλήγματα και νωρίτερα το απόγευμα. Από πλευράς τους οι ισραηλινές έμνοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατά τη διάρκεια μιας σειράς επιθέσεων νωρίτερα σήμερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε διάφορα σημαντικά αρχηγεία του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και το Ταμπρίζ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ιρανοί στρατιώτες και προσωπικό ασφαλείας είχαν συγκεντρωθεί στα αρχηγεία όταν πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις.

Ο IDF αναφέρει ότι οι στόχοι περιελάμβαναν: ένα αρχηγείο των ειδικών δυνάμεων του Ιράν, ένα συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης, ένα αρχηγείο μιας μονάδας ασφαλείας υπεύθυνης για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων, ένα αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφάλειας του Ιράν και ένα συγκρότημα της πολιτοφυλακής Basij.

«Τα αρχηγεία και τα συγκροτήματα χτυπήθηκαν ενώ στρατιώτες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος δραστηριοποιούνταν στο εσωτερικό τους για να προωθήσουν τρομοκρατικές δραστηριότητες κατά του Κράτους του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής», αναφέρει ο στρατός.

Κάτοικοι της Τεχεράνης που μίλησαν στο AFP είπαν ότι τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα περισσότερα γραφεία, οι τράπεζες και οι διοικητικές υπηρεσίες. Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται με δυσκολία, μόνο το τοπικό Intranet λειτουργεί και η επικοινωνία με το εξωτερικό παραμένει σχεδόν αδύνατη.

Σύμφωνα με μια κάτοικο υπάρχουν «ένοπλοι άνδρες στους δρόμους», οι οποίοι επιβαίνουν σε «μεγάλα οχήματα» και «το μόνο που μπορείς να δεις από αυτούς είναι τα μάτια τους». «Οι άνθρωποι είναι ήρεμοι, συνηθίζουν να ζουν έτσι και προσαρμόζονται», σχολίασε μια άλλη γυναίκα.

Διαβάστε επίσης