Ιράν: Οι ΗΠΑ δημοσιεύουν fake news για να χειραγωγήσουν τις αγορές

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ουάσινγκτον, κατηγορώντας Αμερικανούς αξιωματούχους για σκόπιμη δημοσίευση ανυπόστατων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο των διεθνών αγορών, την ίδια ώρα που η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη έλλειψη πετρελαίου στην ιστορία, ξεπερνώντας σε μέγεθος το αραβικό εμπάργκο και την κρίση του Κουβέιτ μαζί.

Ο Αραγτσί τόνισε χαρακτηριστικά πως αυτές οι τακτικές δεν θα προστατεύσουν την αμερικανική κυβέρνηση από το «πληθωριστικό τσουνάμι» που πλήττει τους πολίτες της.

U.S. officials are posting fake news to manipulate markets. It won't protect them from inflationary tsunami they've imposed on Americans.



Markets are facing biggest shortfall in HISTORY: bigger than Arab Oil Embargo, Iran's Islamic Revolution and the Kuwait invasion COMBINED. pic.twitter.com/PljGSY3w5K — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 10, 2026

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δημοσίευσε στην πλατφόρμα X πως το αμερικανικό ναυτικό συνόδευσε με επιτυχία πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η ανάρτηση διαγράφηκε λίγο αργότερα, με το Reuters να μεταφέρει δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου που διέψευδαν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας συνοδείας μέχρι στιγμής. Κάτι που έκανε και η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, διαψεύδοντας ένα τέτοιο περιστατικό.

