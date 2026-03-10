Ιράν: Οι ΗΠΑ δημοσιεύουν fake news για να χειραγωγήσουν τις αγορές

Ο Αραγτσί τόνισε χαρακτηριστικά πως αυτές οι τακτικές δεν θα προστατεύσουν την αμερικανική κυβέρνηση από το «πληθωριστικό τσουνάμι» που πλήττει τους πολίτες της

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi μιλάει σε δημοσιογράφους στις 3 Ιουνίου 2025, στη Βηρυτό

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της Ουάσινγκτον, κατηγορώντας Αμερικανούς αξιωματούχους για σκόπιμη δημοσίευση ανυπόστατων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο των διεθνών αγορών, την ίδια ώρα που η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη έλλειψη πετρελαίου στην ιστορία, ξεπερνώντας σε μέγεθος το αραβικό εμπάργκο και την κρίση του Κουβέιτ μαζί.

Ο Αραγτσί τόνισε χαρακτηριστικά πως αυτές οι τακτικές δεν θα προστατεύσουν την αμερικανική κυβέρνηση από το «πληθωριστικό τσουνάμι» που πλήττει τους πολίτες της.

Η ανάρτηση του Chris Wright

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δημοσίευσε στην πλατφόρμα X πως το αμερικανικό ναυτικό συνόδευσε με επιτυχία πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η ανάρτηση διαγράφηκε λίγο αργότερα, με το Reuters να μεταφέρει δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου που διέψευδαν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας συνοδείας μέχρι στιγμής. Κάτι που έκανε και η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, διαψεύδοντας ένα τέτοιο περιστατικό.

