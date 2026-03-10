Λευκός Οίκος: Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να διακόψει την ροή πετρελαίου

Συνέντευξη τύπου, με κύριο θέμα τις εξελίξεις στο Ιράν παραθέτει η εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ Κάρολάιν Λέβιτ.

- Ο αμερικανικος στρατός κάνει σημαντική πρόοδο στους στόχους του στο Ιράν

- Μέχρι στιγμής έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 5.000 εχθρικοί στόχοι,

- Οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 90% και οι επιθέσεις με drones κατά περίπου 85%.

-Τα εκπληκτικά βομβαρδιστικά μας B-2 έριξαν πρόσφατα δεκάδες βόμβες διαπεραστικής δύναμης 2.000 λιβρών σε βαθιά θαμμένες εγκαταστάσεις πυραύλων

- Ο αμερικάνικος στρατός κινείται για την καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος στο Ιράν

- Χθες το βράδυ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στους τρομοκράτες του Ιράν να επηρεάσουν την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου.

- Ο Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του για θέματα ενέργειας «αντέδρασαν γρήγορα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προσωρινές διαταραχές», συμπεριλαμβανομένης της παροχής ασφάλισης στα δεξαμενόπλοια της περιοχής και της άρσης ορισμένων κυρώσεων για το πετρέλαιο, λέει.

- Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσφέρθηκε να «συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια όταν είναι απαραίτητο».

-Ο αμερικανικός στρατός καταρτίζει πρόσθετες επιλογές σύμφωνα με την οδηγία του προέδρου να συνεχίσει να διατηρεί ανοιχτό το στενό του Ορμούζ

-Δεν θα αποκαλύψω ποιες είναι αυτές οι επιλογές, αλλά να ξέρετε ότι ο πρόεδρος δεν φοβάται να τις χρησιμοποιήσει.

- Ο πρόεδρος ΗΠΑ ανέμενε από τους Ιρανούς να προσπαθήσουν να διακόψουν την ροή πετρελαίου

- Διέταξε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ να συνοδεύει δεξαμενόπλοιο

- Διέταξε να μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ

- Η αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι προσωρινή, σύντομα θα επανέλθουν σε φθηνότερες τιμές.

- Οι επιχειρήσεις θα τελειώσουν όταν ολοκληρωθούν οι στόχοι τους. Όταν το Ιρανικό καθεστώς προχωρήσει στην άνευ όρων παραδοσή τους.

- Η ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ διαγράφηκε, επειδή δεν έχει συνοδεύεισε3 κάποιο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ κάποιο δεξαμενοφόρο. Ο πρόεδρος Τραμπ κρατά ανοιχτή την επιλογή.

Η συνέντευξη Τύπου έρχεται λίγο αφού ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ διέγραψε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ανέφερε ότι ένα πετρελαιοφόρο πλοίο είχε συνοδευτεί από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ μέσω του Στενού του Ορμούζ. Στην ανάρτηση στο X, ο Chris Wright ανέφερε ότι η επιτυχής συνοδεία είχε πραγματοποιηθεί από τις ΗΠΑ «προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της ροής πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές».

Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, η ανάρτηση είχε διαγραφεί, και αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο αμερικανικός στρατός δεν είχε συνοδεύσει μέχρι στιγμής κανένα πλοίο μέσω του Στενού του Ορμούζ. Επίσης, εκπρόσωπος της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς αρνήθηκε ότι έλαβε χώρα τέτοιο περιστατικό.

