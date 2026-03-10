Αναχώρησε για την Κύπρο το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon

Το HMS Dragon κατά την αναχώρησή του από το Πόρτσμουθ.

Το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon έφυγε από το Πόρτσμουθ και κατευθύνεται προς την Κύπρο, μετά από διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας από την επίθεση με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ επιβεβαίωσε πριν από μια εβδομάδα ότι το αντιτορπιλικό τύπου 45 θα αποσταλεί στην περιοχή της Μεσογείου, μετά την πρόσκρουση ενός drone στην πίστα προσγείωσης της βάσης RAF Akrotiri στην Κύπρο, προκαλώντας αυτό που το βρετανικό υπουργείο Άμυνας (MoD) χαρακτήρισε ως «ελάχιστη ζημιά».

Το βρετανικό ναυτικό δεν διαθέτει σημαντικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή της Μεσογείου.

