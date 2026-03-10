Η Ολλανδία στέκεται στο πλευρό της Κύπρου: «Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια»

Το μήνυμα πως η Ολλανδία στέκεται στο πλευρό της Κύπρου, στέλνει ο Ολλανδός πρωθυπουργός Rob Jetten με ανάρτησή του. Όπως διαμηνύει στους Κύπριους, «η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια».

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη στον Ολλανδό πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της Ολλανδίας για την έμπρακτη υποστήριξή τους προς την Κύπρο, με την απόφαση να αναπτύξουν μια φρεγάτα στην Κύπρο, μαζί με άλλους Ευρωπαίους εταίρους.

Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, όπως υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης και σημείωσε: «Το να είμαστε δίπλα στην Κύπρο σημαίνει να υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

