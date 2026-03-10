Ντουμπάι - Αθήνα: Τιμές αεροπορικών εισιτηρίων στα ύψη για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

Snapshot Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων από Ντουμπάι προς Αθήνα αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και της ασταθούς τιμής των καυσίμων.

Η ζήτηση για πτήσεις προς την Ελλάδα από περιοχές όπως Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι είναι σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα.

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις μέσα σε λίγες ώρες, με πτήσεις να κοστίζουν από 431 έως πάνω από 4.000 ευρώ.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων από 85

90 σε 150

200 δολάρια το βαρέλι συνέβαλε σημαντικά στην εκτίναξη των κόστους των εισιτηρίων. Snapshot powered by AI

Μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ασταθείς και οι αεροπορικές εταιρείες αυξομειώνουν τις τιμές των εισιτηρίων ανάλογα με τη ζήτηση και τις προβλέψεις για το τέλος του πολέμου. Η ζήτηση για πτήσεις από Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και άλλες περιοχές προς την Ελλάδα παραμένει σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα.

Οι πτήσεις μέσω Κωνσταντινούπολης για Αθήνα έφταναν το πρωί να κοστίζουν 4.352 και 4.422 ευρώ για ένα ταξίδι 16 ωρών, ενώ λίγες ώρες αργότερα οι ίδιες πτήσεις έπεσαν στα 1.198 ευρώ. Η απευθείας πτήση από Ντουμπάι για Αθήνα κοστίζει πλέον 1.183 ευρώ, σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα 5.094 ευρώ του προηγούμενου Σαββάτου, όταν οι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό ήταν έντονοι. Η πιο οικονομική πτήση έως αργά το βράδυ κόστιζε 431 ευρώ και εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εκτίναξη των τιμών τις πρώτες μέρες του πολέμου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καυσίμων, που από 85-90 δολάρια το βαρέλι πριν τη σύγκρουση έφτασαν τα 150-200 δολάρια, μετακυλιόμενα στο κόστος των εισιτηρίων.