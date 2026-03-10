ΗΠΑ: Το Ιράν τοποθετεί «θαλάσσιες νάρκες» στη ναυτιλιακή οδό των Στενών του Ορμούζ

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι το Ιράν χρησιμοποιεί μικρά σκάφη τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και τρεις ναυτικές νάρκες το καθένα

Το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς στον κόσμο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το CBS News.

Τα στενά του Ορμούζ είναι ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα στα νότια παράλια του Ιράν, από το οποίο διέρχονται καθημερινά περίπου 80 δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ωστόσο, η ναυτιλιακή κίνηση έχει μειωθεί σημαντικά μετά τη φονική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, γεγονός που οδήγησε το Ιράν να απειλεί ότι θα επιτίθεται σε πλοία που κατευθύνονται προς την περιοχή.

Σύμφωνα με το CBS News, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι το Ιράν χρησιμοποιεί μικρά σκάφη τα οποία μπορούν να μεταφέρουν έως και τρεις ναυτικές νάρκες το καθένα, με σκοπό την τοποθέτησή τους στο πέρασμα των πλοίων.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν «είκοσι φορές πιο σκληρά» εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν να μην παρεμποδίσει τη διέλευση από το στρατηγικό αυτό πέρασμα για τη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει ήδη φέρει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά σχεδόν σε ακινησία, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου από την έναρξη της σύγκρουσης.

«Αν το Ιράν κάνει οτιδήποτε που θα σταματήσει τη ροή του πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα χτυπηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ΕΙΚΟΣΙ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ από ό,τι έχει χτυπηθεί μέχρι τώρα», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social.

«Επιπλέον, θα πλήξουμε στόχους που μπορούν εύκολα να καταστραφούν και που θα καταστήσουν ουσιαστικά αδύνατο για το Ιράν να ανοικοδομηθεί ξανά ως κράτος — Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα πέσουν επάνω τους — αλλά ελπίζω και προσεύχομαι να μη συμβεί κάτι τέτοιο!», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα εντείνει τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν εάν η Τεχεράνη διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικό πέρασμα μεταξύ του Ιράν και της Αραβικής Χερσονήσου από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, μιλώντας στο CBS News δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

