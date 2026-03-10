Ιρανικές δυνάμεις απειλούν να μπλοκάρουν εξαγωγές πετρελαίου στη Μέση Ανατολή – Τραμπ προειδοποιεί για σκληρή αντίδραση

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν να εμποδίσουν την εξαγωγή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου στην εχθρική πλευρά μέχρι νεωτέρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν πολύ πιο σκληρά αν το Ιράν μπλοκάρει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Οι συγκρούσεις και οι απειλές για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να φτάνει σχεδόν τα 120 δολάρια πριν υποχωρήσει στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Συνεχίζονται οι ισχυρές προειδοποιήσεις των «Φρουρών της Επανάστασης» του Ιράν, οι οποίοι διαμηνύουν ότι δεν θα επιτρέψουν να εξαχθεί «ούτε ένα λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις... δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή στην εχθρική πλευρά και τους εταίρους της μέχρι νεωτέρας» και σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, είπε επιπλέον ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πραγματοποιηθεί με βάση τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Οι εξαγγελίες αυτές, προκάλεσαν τις απειλές από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά εάν μπλοκάρει τις εξαγωγές από την ζωτικής σημασίας περιοχή.

Σημειώνεται ότι, ήδη, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και οι απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent εκτοξεύτηκε σχεδόν στα 120 δολάρια τη Δευτέρα πριν υποχωρήσει, αλλά παρέμεινε περίπου στα 90 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη, σχεδόν 24% υψηλότερη από ό,τι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου.

