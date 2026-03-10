Γιατί η τιμή του πετρελαίου έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο νομίζουμε

Καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν μπλοκάρει τις εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή του Κόλπου και οι παραγωγοί αρχίζουν να μειώνουν την παραγωγή, το σοκ της προσφοράς έχει εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου στα 85 δολάρια ανά βαρέλι, αναστατώνοντας τις αγορές, εκτοξεύοντας τις τιμές στα πρατήρια και εγείροντας φόβους για ένα μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα.

Σοκ στην προσφορά πετρελαίου

Ο πόλεμος υπήρξε μια ανεπιθύμητη υπενθύμιση της συνεχιζόμενης εξάρτησης του κόσμου από τη Μέση Ανατολή για ενεργειακό εφοδιασμό, υπενθυμίζοντας τις κρίσεις εφοδιασμού που έπληξαν τον κόσμο τις δεκαετίες του 1950 και του 1970. Αλλά οι αναλυτές λένε ότι ο αντίκτυπος αυτή τη φορά είναι πολύ μεγαλύτερος.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, όπου ο πόλεμος έχει μπλοκάρει την κυκλοφορία των πλοίων. Οι αναλυτές λένε ότι οι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτός της περιοχής, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Νορβηγία, έχουν περιορισμένη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή.

Και ενώ οι τοπικοί αγωγοί πετρελαίου έχουν κάποια χωρητικότητα για να χρησιμεύσουν ως εναλλακτική διαδρομή, δεν έχουν αρκετή - γεγονός που αναγκάζει τους παραγωγούς στην περιοχή να ανακοινώσουν περικοπές. Στο Ιράκ, η παραγωγή έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 60%, σύμφωνα με το Reuters, ενώ το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης μειώνουν την παραγωγή τους.

Οι ενεργειακές πιέσεις περιορίζονται στο πετρέλαιο. Περίπου το 20% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου έχουν επίσης μειωθεί, αφότου η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή, επικαλούμενη στρατιωτικές επιθέσεις. Καθώς δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να καλυφθούν τα κενά, οι αναλυτές της JP Morgan αναφέρουν ότι αναμένουν «ορατές ελλείψεις» στην Ασία και την Ευρώπη εντός μιας εβδομάδας.

Στην Ασία, η οποία εξαρτάται ιδιαίτερα από τις εισαγωγές ενέργειας, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ήδη ανακοινώσει ανώτατα όρια τιμών και μέτρα δελτίου , με τα πανεπιστήμια στο Μπαγκλαντές να κλείνουν πρόωρα για τις αργίες του Ιντ αλ-Φιτρ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς προειδοποίησε για τους κινδύνους ενός πληθωριστικού σοκ.

Ορισμένες χώρες έχουν συζητήσει σχέδια για την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου σε μια προσπάθεια ανακούφισης από την κρίση , αλλά ο αντίκτυπος μιας τέτοιας κίνησης θα ήταν περιορισμένος. Ο Χάντερ Κόρνφιντ ανώτερος αναλυτής μακροενέργειας της Rapid Energy Group, δήλωσε ότι η κλίμακα οποιασδήποτε απελευθέρωσης θα ήταν «αμελητέα» σε σύγκριση με τη ζήτηση. «Αυτό είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού, τουλάχιστον στη σύγχρονη ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», δήλωσε

Υψηλότερες τιμές ενέργειας

Αυτό που σημαίνει το σοκ, προς το παρόν, είναι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας. Το αργό πετρέλαιο Brent και το αμερικανικό σημείο αναφοράς, West Texas Intermediate, έχουν αυξηθεί και τα δύο από την έναρξη του πολέμου, πλησιάζοντας τα 120 δολάρια ανά βαρέλι σε κάποιο σημείο τη Δευτέρα, πριν υποχωρήσουν σε λίγο κάτω από τα 85 δολάρια ανά βαρέλι. Αυτό επηρεάζει το κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Ακόμη και στις ΗΠΑ, οι οποίες ως σημαντικός παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου τείνουν να είναι σχετικά προστατευμένες από τις παγκόσμιες διακυμάνσεις των τιμών, οι τιμές στα πρατήρια πλησιάζουν τα 3,50 δολάρια ανά γαλόνι, από περίπου 2,90 δολάρια πριν από ένα μήνα, επιστρέφοντας στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά το 2024.

Την περασμένη εβδομάδα, η Goldman Sachs εκτίμησε ότι μια προσωρινή αύξηση των τιμών του πετρελαίου μόλις στα 100 δολάρια ανά βαρέλι θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Αλλά αν η σύγκρουση δεν επιλυθεί μέχρι το τέλος του μήνα, οι αναλυτές λένε ότι αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου πάνω από τα πρόσφατα υψηλά του 2022 που παρατηρήθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με πιθανότητα το πετρέλαιο να φτάσει τα 150 δολάρια ανά βαρέλι σε ορισμένα σενάρια.

Ο Κόρνφαιντ δήλωσε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι «αρκετά δραστικές» σε εκείνο το σημείο, καθώς το υψηλότερο κόστος θα αναγκάσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να μειώσουν κι άλλες δαπάνες και η ευρύτερη οικονομία θα επιβραδυνθεί.

Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, από την τεχνολογία έως τους αγρότες

Οι αναλυτές παρακολουθούν ήδη με προσοχή αν το ενεργειακό σοκ θα μειώσει την κατασκευή τσιπ - έναν τομέα με επιπτώσεις σε όλα, από τα αυτοκίνητα μέχρι έξυπνα τηλέφωνα - καθώς η Ταϊβάν, ένα κέντρο παραγωγής, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας.

Στις ΗΠΑ, ορισμένοι έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες ότι μια απότομη αύξηση του κόστους ενέργειας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εταιρείες τεχνολογίας που προσπαθούν να αναπτύξουν την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης (AI), πλήττοντας έναν βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Η ενέργεια δεν είναι το μόνο αγαθό που έχει επηρεαστεί

Η Μέση Ανατολή αποτελεί επίσης σημαντική πηγή αλουμινίου και θείου, το οποίο χρησιμοποιείται για την επεξεργασία μετάλλων όπως ο χαλκός, καθώς και συστατικών για λιπάσματα, συμπεριλαμβανομένης της ουρίας. Καθώς οι τιμές για αυτά τα προϊόντα αρχίζουν να αυξάνονται ανοδικά, η πίεση θα μπορούσε να τροφοδοτηθεί μέσω του κόστους των τροφίμων και των μεταποιημένων προϊόντων.

Στις ΗΠΑ, περίπου το 25% των εισαγωγών λιπασμάτων εισέρχονται στις ΗΠΑ τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, καθώς ξεκινά η περίοδος φύτευσης, σύμφωνα με την Αμερικανική Ομοσπονδία Γεωργικών Γραφείων. «Δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή», δήλωσε ο αγρότης Χάρι Ότ, ο οποίος καλλιεργεί βαμβάκι, καλαμπόκι και σόγια στη Νότια Καρολίνα.

Την περασμένη εβδομάδα τηλεφώνησε στον προμηθευτή λιπασμάτων του, με στόχο να αρχίσει να τα εφαρμόζει στα χωράφια του, μόνο και μόνο για να του πουν ότι η επιχείρηση ανέβαλε τις πωλήσεις και τις παραδόσεις μέχρι να αντιληφθεί καλύτερα τις επιπτώσεις του πολέμου. Η επιχείρηση έχει έκτοτε ανακοινώσει αύξηση τιμών, η οποία φοβάται ότι θα αυξήσει τον λογαριασμό του για λιπάσματα κατά περίπου 100 δολάρια ανά στρέμμα και θα εξαλείψει τις πιθανότητές του να αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος από τη φετινή σοδειά.

«Αυτές είναι δύσκολες εποχές και αυτό που βιώνουμε τώρα με τα λιπάσματα... ήταν εντελώς απροσδόκητο», δήλωσε ο Οτ σε ενημέρωση δημοσιογράφων που διοργάνωσε το Γραφείο Γεωργίας. «Κανενός ο ισολογισμός δεν είχε περιθώριο για να κάνει αυτές τις προσαρμογές».

Πολιτική πίεση

Οι αναλυτές λένε ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι στην Ασία και την Ευρώπη, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας - ανησυχίες που έχουν αντικατοπτριστεί στην χρηματιστηριακή αγορά.

Στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, για παράδειγμα, οι κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 10% και 15% αντίστοιχα από την έναρξη του πολέμου, ενώ ο γερμανικός δείκτης Dax έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 7%. Στις ΗΠΑ, αντίθετα, ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει μόλις κατά 1,2%.

Ωστόσο, με τις ανησυχίες για το κόστος ζωής να βρίσκονται στην κορυφή του προβληματισμού ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, οι αναλυτές λένε ότι η κατάσταση απειλεί να δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που οι αυξήσεις των τιμών αρχίσουν να επηρεάζουν τους καταναλωτές.

Ο Λευκός Οίκος έχει στείλει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τα σχέδιά του για την περιοχή, εγείροντας αμφιβολίες για το αν ο πρόεδρος θα έχει το θάρρος να αντέξει μια παρατεταμένη μάχη. Ακόμα κι αν ο Τραμπ κηρύξει τέλος στον πόλεμο, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι οι ανησυχίες για περαιτέρω αναταραχή θα μπορούσαν να διατηρήσουν τις τιμές υψηλές.

«Παρόλο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μπορεί να κηρύξουν το τέλος και την ολοκλήρωσή των επιχειρήσεων, οι Ιρανοί μπορεί να μην το βλέπουν έτσι», προειδοποίησε ο Πολ Σάνκι της Sankey Research. «Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί πολύ μετά την κήρυξη εχθροπραξιών από την κυβέρνηση Τραμπ»

