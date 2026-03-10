Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν πτώση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι αυξήσεις στα καύσιμα άρχισαν

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά 10% μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν είχε «ουσιαστικά» τελειώσει.

Μετά από μια ιστορική άνοδο 30% μέσα σε λίγες μόνο ώρες τη Δευτέρα, οι τιμές υποχωρούν: γύρω στις 3 π.μ. στο Παρίσι, η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI), του σημείου αναφοράς για την αμερικανική αγορά, υποχώρησε κατά 10,09% στα 85,21 δολάρια (περίπου 73 ευρώ). Το αργό πετρέλαιο Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έχασε 10,46% στα 88,61 δολάρια (περίπου 76 ευρώ).

Το αργό πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε στα 119,50 δολάρια και το WTI στα 119,48 δολάρια τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022.

H Αίγυπτος αυξάνει τις τιμές των καυσίμων και μειώνει τις δημόσιες δαπάνες

Παράλληλα, ωστόσο, το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανέφερε ότι η τιμή του λίτρου ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στις δημόσιες συγκοινωνίες της Αιγύπτου, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 17%.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η τιμή της βενζίνης 92 οκτανίων αυξήθηκε κατά 15%, ενώ η βενζίνη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 14%.

Σύμφωνα με το Al Ahram online, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ενέκρινε επίσης μια σειρά μέτρων για τη μείωση των κρατικών δαπανών και της κατανάλωσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των επίσημων ταξιδιών και της επιτάχυνσης της μετατροπής των οχημάτων σε φυσικό αέριο.

Η Αίγυπτος, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του αραβικού κόσμου, εξαρτάται από τα εισαγόμενα καύσιμα και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει πλήξει σοβαρά τη χώρα. Η αιγυπτιακή λίρα έπεσε σε ιστορικό χαμηλό τη Δευτέρα, διαπραγματευόμενη σε πάνω από 52 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Άνοδος των χρηματιστηρίων στην Ασία

Τα χρηματιστήρια στην Ασία-Ειρηνικό σημειώνουν άνοδο, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν από τα χθεσινά υψηλά επίπεδα, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα».

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο περίπου 2,5% στις 5:00 GMT, μετά από πτώση άνω του 5% τη Δευτέρα.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο σχεδόν 5%, μετά από πτώση 6% κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε άνοδο περίπου 1,5%, αναστρέφοντας όλες τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας, ο οποίος σημείωσε πτώση 2,9% τη Δευτέρα, σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%.

