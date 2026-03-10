Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν πτώση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι αυξήσεις στα καύσιμα άρχισαν

H Αίγυπτος αυξάνει τις τιμές των καυσίμων και μειώνει τις δημόσιες δαπάνες

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν πτώση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά οι αυξήσεις στα καύσιμα άρχισαν
Αρχείου - AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά 10% μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν είχε «ουσιαστικά» τελειώσει.

Μετά από μια ιστορική άνοδο 30% μέσα σε λίγες μόνο ώρες τη Δευτέρα, οι τιμές υποχωρούν: γύρω στις 3 π.μ. στο Παρίσι, η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI), του σημείου αναφοράς για την αμερικανική αγορά, υποχώρησε κατά 10,09% στα 85,21 δολάρια (περίπου 73 ευρώ). Το αργό πετρέλαιο Brent από τη Βόρεια Θάλασσα, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, έχασε 10,46% στα 88,61 δολάρια (περίπου 76 ευρώ).

Το αργό πετρέλαιο Brent σκαρφάλωσε στα 119,50 δολάρια και το WTI στα 119,48 δολάρια τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022.

H Αίγυπτος αυξάνει τις τιμές των καυσίμων και μειώνει τις δημόσιες δαπάνες

Παράλληλα, ωστόσο, το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανέφερε ότι η τιμή του λίτρου ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στις δημόσιες συγκοινωνίες της Αιγύπτου, αυξήθηκε κατά περισσότερο από 17%.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η τιμή της βενζίνης 92 οκτανίων αυξήθηκε κατά 15%, ενώ η βενζίνη 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 14%.

Σύμφωνα με το Al Ahram online, η αιγυπτιακή κυβέρνηση ενέκρινε επίσης μια σειρά μέτρων για τη μείωση των κρατικών δαπανών και της κατανάλωσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των επίσημων ταξιδιών και της επιτάχυνσης της μετατροπής των οχημάτων σε φυσικό αέριο.

Η Αίγυπτος, η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του αραβικού κόσμου, εξαρτάται από τα εισαγόμενα καύσιμα και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει πλήξει σοβαρά τη χώρα. Η αιγυπτιακή λίρα έπεσε σε ιστορικό χαμηλό τη Δευτέρα, διαπραγματευόμενη σε πάνω από 52 έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Άνοδος των χρηματιστηρίων στην Ασία

Τα χρηματιστήρια στην Ασία-Ειρηνικό σημειώνουν άνοδο, καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν από τα χθεσινά υψηλά επίπεδα, μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα».

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο περίπου 2,5% στις 5:00 GMT, μετά από πτώση άνω του 5% τη Δευτέρα.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο σχεδόν 5%, μετά από πτώση 6% κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε άνοδο περίπου 1,5%, αναστρέφοντας όλες τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας.

Ο δείκτης ASX 200 της Αυστραλίας, ο οποίος σημείωσε πτώση 2,9% τη Δευτέρα, σημείωσε άνοδο σχεδόν 1%.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Geely ετοιμάζει σκληροτράχηλο SUV τύπου Defender που… επιπλέει

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κομφούζιο» και σήμερα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: 5,6 δισ. δολάρια σε πυρομαχικά τις δύο πρώτες ημέρες δαπάνησαν οι ΗΠΑ

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες καταναλωτικές τάσεις: Κυνηγούν τις προσφορές και κόβουν τα περιττά έξοδα οι Έλληνες - «Ψαλίδι» σε φαγητό, διασκέδαση, ένδυση και υπόδηση

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη - Παρασύρθηκε από λεωφορείο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεκαετής κάθειρξη σε 28χρονο - Απειλούσε ανήλικη να του στέλνει ευαίσθητες φωτογραφίες, βίντεο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σήμερα στην Ολομέλεια η συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Εμπρησμός σε καφετέρια - Αποκλεισμένο το σημείο από την ΕΛ.ΑΣ.

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία χορηγεί ανθρωπιστική βίζα στις 5 αθλήτριες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα - Φόβοι για βενζίνη έως και 2 ευρώ το λίτρο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η τιμή του πετρελαίου έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο νομίζουμε - Το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού στη σύγχρονη ιστορία

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες του Κόλπου ψάχνουν μισθοφόρους, πιλότους, ειδικούς χειριστές αντιαεροπορικών και άλλων συστημάτων μετά τα πλήγματα από το Ιράν

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η κυβέρνηση κρατά «φρένο» σε νέο fuel pass και power pass

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (10/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Χρηστίδου: «Της πέταγαν βιβλία οι μαθητές» - Οι καταγγελίες από το περιβάλλον της καθηγήτριας

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ιταλία: Ποια είναι η πλάκα που συγκλόνισε ολόκληρη την χερσόνησο

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

06:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο «δώρο» Τραμπ σε Ερντογάν με την Halk bank - Πώς σχετίζεται με το Ιράν

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο που έκανε ρεπορτάζ στο «λεωφορείο του τρόμου»

05:54ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Μάχη δηλώσεων» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το ποιος θα βάλει τέλος στον πόλεμο – Αλλεπάλληλες οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

06:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά έτη: Πώς αυξάνουν τη σύνταξη και πώς μειώνουν τα όρια ηλικίας

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

03:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θάνατος, φωτιά και οργή θα πέσουν πάνω τους» - Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί η κυβέρνηση κρατά «φρένο» σε νέο fuel pass και power pass

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη - Παρασύρθηκε από λεωφορείο

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Φονική φάρσα με χαρτί υγείας σκοτώνει δάσκαλο - Η αναπάντεχη αντίδραση της οικογένειάς του

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Χώρες του Κόλπου ψάχνουν μισθοφόρους, πιλότους, ειδικούς χειριστές αντιαεροπορικών και άλλων συστημάτων μετά τα πλήγματα από το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ