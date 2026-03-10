Ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα - Φόβοι για βενζίνη έως και 2 ευρώ το λίτρο

Ανοδική πορεία στις τιμές καυσίμων και ανησυχία στην αγορά

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αυξάνονται σημαντικά λόγω της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά το 1,80 ευρώ το λίτρο.
  • Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι τιμές της βενζίνης και του diesel μπορεί να φτάσουν έως και τα 2 ευρώ το λίτρο τις επόμενες εβδομάδες.
  • Οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη μετακίνησης και θέρμανσης, χωρίς προοπτικές αποκλιμάκωσης στο άμεσο μέλλον.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση μέτρων στήριξης εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις στις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης και του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων, ως αποτέλεσμα της έντασης και της αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, καθώς το κόστος μετακίνησης και θέρμανσης αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με το Mega πολλά πρατήρια καυσίμων σχηματίζονται ουρές οδηγών που σπεύδουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, ενώ η μέση τιμή της βενζίνης έχει ήδη ξεπεράσει το 1,80 ευρώ το λίτρο. Την ίδια στιγμή, προβληματισμός επικρατεί και για την πορεία του πετρελαίου κίνησης, το οποίο ακολουθεί την ίδια ανοδική τάση.

Η συνεχής άνοδος των τιμών έχει φέρει πολλούς καταναλωτές σε δύσκολη θέση, καθώς προσπαθούν να υπολογίσουν πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους σε μετακίνηση και θέρμανση. Οι πρατηριούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το τι θα ακολουθήσει, εκτιμώντας ότι το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρξει αποκλιμάκωση.

Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι βλέπουν το κόστος των καυσίμων να αυξάνεται καθημερινά, με τις προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα δυσοίωνες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η τιμή της απλής αμόλυβδης αναμένεται να κινηθεί από 1,88 έως 1,90 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης προβλέπεται να φτάσει από 1,83 έως 1,85 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,40 ευρώ το λίτρο.

Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Σε αυτό το σενάριο, τόσο η αμόλυβδη όσο και το diesel θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης ενδέχεται να ξεπεράσει το 1,50 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μέτρων στήριξης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι η τιμή του πετρελαίου να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, η μέση τιμή της αμόλυβδης να υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να ξεπεράσει τα 0,15 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

