Ηράκλειο: ΙΧ παρέσυρε πεζή και «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο του Ηρακλείου, και συγκεκριμένα στην οδό Έβανς.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και κατέληξε στη βιτρίνα καταστήματος.

Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα παρέσυρε μια 27χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε στο ισχίο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Τροχαίας Ηρακλείου, που διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

