Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής
Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Θεμιστοκλέους στον Πύργο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (8/3) στον Πύργο και συγκεκριμένα τη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Θεμιστοκλέους.
Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο δικυκλιστής που κατευθυνόταν προς την οδό Αγίου Γεωργίου συγκρούστηκε με όχημα που επιχείρησε να βγει από την οδό Θεμιστοκλέους.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο γενικό νοσοκομείο του Πύργου μετά ατη σφοδρή σύγκρουση, καθώς εκτινάχθηκε στον αέρα, χτύπησε αρχικά στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα.
Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος:
