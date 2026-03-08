Δεκάδες μετασεισμοί και ζημιές σε χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας

Μεγάλη αναστάτωση και ζημιές προκάλεσε ο σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσπρωτία.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, στο χωριό Πολύδροσο Σουλίου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο του ισχυρού σεισμού. Από το πρωί της Κυριακής συνεργείο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου καταγράφουν ζημιές στα κτήρια της περιοχής.

Ειδικότερα, από τα 10 σπίτια που έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής τα 7 έχουν υποστεί ζημιές με εμφανείς ρωγμές στους τοίχους ενώ τα τρία θεωρείται ότι θα κριθούν μη κατοικήσιμα.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης, τα κλιμάκια θα επισκεφτούν και όλα τα σχολεία της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υποστεί ζημιές ή όχι, ώστε να ξέρουν εάν αύριο τα παιδιά θα κάνουν μάθημα.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν αναστατωμένοι καθώς μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση στην περιοχή σημειώνονται συνεχείς μετασεισμοί.

Σημειώνεται ότι όπως ανακοίνωση ο δήμαρχος όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο.

Εν τω μεταξύ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων. Μηχανήματα του Δήμου Σουλίου αποκατέστησαν το οδόστρωμα για την ασφάλεια των οδηγών.

Ζημιές σημειώνονται και αγροικίες σε χωριά της Δωδώνης, ενώ ρωγμές έχει υποστεί και ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στην Ζίτσα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

