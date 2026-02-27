Πάτρα: Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Αχαΐα

Ασθενής σεισμική δόνηση καταγράφηκε περίπου στις 7:00 το πρωί, η οποία έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κάτω Αχαΐας.

Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτίμησε το μέγεθος της δόνησης στα 3,4 Ρίχτερ, τοποθετώντας το επίκεντρο περίπου πέντε χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κάτω Αχαΐας.

