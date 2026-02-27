Πάτρα: Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Αχαΐα
Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων, δυτικά - νοτιοδυτικά από την Κάτω Αχαΐα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση καταγράφηκε περίπου στις 7:00 το πρωί, η οποία έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.
Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κάτω Αχαΐας.
Από την πλευρά του, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτίμησε το μέγεθος της δόνησης στα 3,4 Ρίχτερ, τοποθετώντας το επίκεντρο περίπου πέντε χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Κάτω Αχαΐας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Mercedes GLB στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
09:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσή Αυγή: Στις 4 Μαρτίου η απόφαση του Εφετείου
09:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μόνο εσύ, Πανάθα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Αχαΐα
08:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Μεθυσμένος άντρας ξυλοκόπησε διασώστη του ΕΚΑΒ
07:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων και αναδρομικά
05:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
19:23 ∙ WHAT THE FACT