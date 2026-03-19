Άγιος Δημήτριος: 16χρονος έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του

Αστυνομικοί εντόπισαν ένα παράνομο «εργαστήριο» κατασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων μέσα σε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο, το οποίο είχε στήσει ένας 16χρονος στο ίδιο του το υπνοδωμάτιο.

Ο ανήλικος φέρεται να κατασκεύαζε συστηματικά κροτίδες και να τις πουλούσε. Μάλιστα, εντοπίστηκε από την αστυνομία να μεταφέρει εκατοντάδες από αυτές, με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν περισσότερες από 6.500 κροτίδες, καθώς και μεγάλες ποσότητες υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους, όπως πυρίτιδα, σκόνες μετάλλων και άλλα σχετικά αντικείμενα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τόσο ο 16χρονος όσο και ο 52χρονος γονιός του. Ο ανήλικος κατηγορείται για παράνομη κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών, ενώ ο γονιός για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και πιθανή συμμετοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

