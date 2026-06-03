«Νταντάδες της γειτονιάς»: Σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για γονείς – Τα κριτήρια

Σήμερα το μεσημέρι (03/06) ανοίγει η πλατφόρμα για γονείς που θέλουν να ενταχθούν στο κοινωνικό πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» – Τα εισοδηματικά κριτήρια για τις μητέρες

Newsbomb

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Σήμερα το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για γονείς – Τα κριτήρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Σήμερα στις 13:00 ανοίγει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή μέσω του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς».
  • Διαθέσιμη είναι μια δεξαμενή 1.419 εργαζομένων που έχουν εγκριθεί μετά την υποβολή δικαιολογητικών.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν μόνο τη μητέρα και είναι έως 24.000 ευρώ για ένα παιδί, έως 27.000 ευρώ για δύο και απεριόριστα για τρία ή περισσότερα παιδιά.
  • Η μητέρα λαμβάνει voucher 500 ευρώ ανά παιδί αν εργάζεται πλήρους απασχόλησης, ενώ και οι άνεργες μπορούν να λάβουν voucher υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο μητρώο.
  • Το voucher για άνεργες μητέρες είναι ανεξάρτητο από το επίδομα ανεργίας και μπορούν να λάβουν και τα δύο.
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Στις 13:00 της Τετάρτης (03/06) αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ntantades.gov.gr για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς», μία πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μία «δεξαμενή» 1.419 εργαζόμενων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κι έγιναν δεκτοί.

Η κυρία Μιχαηλίδου σημείωσε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται ως εξής:

  • ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί.
  • ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ αν έχει δύο παιδιά.
  • απεριόριστο εισόδημα αν έχει τρία παιδιά και πάνω.

Όσον αφορά το voucher που θα λάβουν οι γονείς, η υπουργός τόνισε πως «η μαμά παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί αν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης ενώ ακόμη κι αν είναι άνεργη τής δίνουμε voucher γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίσει το μέλλον του παιδιού της ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας. Θα πάρει και τα δύο, βέβαια. Το μόνο που αρκεί, να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο.».

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