Νταντάδες της γειτονιάς: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών

Την Δευτέρα, 4 Μαΐου στο ιστορικό κτήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) στην 3 η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν τα δωρεάν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. στους Επιμελητές/τριες του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κας Έλενας Ράπτη και του Προέδρου του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιου Αυγερινού.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, στην ομιλία της,

ευχαρίστησε τον Ε.Ε.Σ. για την καθοριστική συμμετοχή του στην υλοποίηση και επιτυχία του Προγράμματος«Νταντάδες της Γειτονιάς»με τη διεξαγωγή δωρεάν σεμιναρίων Πρώτων Βοηθειών για τους συμμετέχοντες σε όλη την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα την τεράστια σημασία απόκτησης γνώσεων Πρώτων Βοηθειών για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στη φροντίδα παιδιών.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, τόνισε ότι, ο Ε.Ε.Σ, διαχρονικά, στέκεται αρωγός σε δράσεις και ενέργειες που έχουν απώτερο στόχο και σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία γνώσης Πρώτων Βοηθειών, ιδιαίτερα σε πολίτες που έρχονται σε άμεση επαφή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι, άστεγοι κ.α.), καθώς τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για να σωθεί μια ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο ή να αποτραπεί μια πρόσκαιρη ή μόνιμη αναπηρία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχουν αναπτύξει συστηματική συνεργασία προκειμένου οι υποψήφιοι

Επιμελητές/τριες της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», να εκπαιδεύονται δωρεάν από

τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε όλη την Ελλάδα, καθώς διαθέτει τεράστια εμπειρία και

τεχνογνωσία στην εκμάθηση των πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες.

Διαβάστε επίσης