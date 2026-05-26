Τηλεθέαση-πρωινή ζώνη: Γιώργος Λιάγκας, Κατερίνα Καινούργιου και στη μέση η Φαίη Σκορδά

Snapshot Ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ζώνης τη Δευτέρα με το «Πρωινό» να σημειώνει 13,7% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό.

Η «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου κατέγραψε 10,2% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό, ολοκληρώνοντας μια σταθερή τηλεοπτική σεζόν.

Το «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά στο MEGA σημείωσε 12,2% στο σύνολο και 8,6% στο δυναμικό κοινό 18

54 ετών.

Οι ενημερωτικές εκπομπές «Αταίριαστοι» και «Live You» του ΣΚΑΪ κατέγραψαν τηλεθέαση γύρω στο 12,5% στο σύνολο και περίπου 5,6

5,7% στο δυναμικό κοινό.

Η Ζήνα Κουτσελίνη τόνισε ότι μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά δεν κρίνει το έργο των παρουσιαστών και εξέφρασε ευχές για επιτυχία στον Γιώργο Λιάγκα. Snapshot powered by AI

Δεν σταματούν οι «μάχες» στην πρωινή ζώνη, τι κι αν πλησιάζουμε προς το μεγάλο φινάλε της χρονιάς. Ο Γιώργος Λιάγκας «δείχνει» τα δόντια του στις κυρίες αντιπάλους και, χθες, κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή.

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας, το «Πρωινό» σημείωσε 13,7% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό. Χθες, η «Super Κατερίνα» του ALPHA βρέθηκε στο 10,2% του συνόλου και στο 10,1% του δυναμικού κοινού. Η Κατερίνα Καινούργιου ολοκληρώνει μία εξαιρετική σεζόν, με μικρά σκαμπανεβάσματα στα μηχανάκια τηλεθέασης.

Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, σημείωσε 12,2% στο σύνολο και 8,6% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του STAR, το «Breakfast@STAR» κράτησε παρέα στο 7,2% του συνόλου και στο 6,7% του δυναμικού κοινού. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν το lead in, έκαναν 9% και 10,1% αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, για τη χρονιά που ολοκληρώνεται, και συζητήθηκε έντονα.

«Από ποιο κανάλι είσαι; Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα κι ο Γιώργος ξέρει πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει κι εκείνος. Είχαμε μία δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν. Από εκεί και πέρα κανείς δεν κρίνεται γιατί διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, δέκα τηλεοπτικά χρόνια. Η ενδέκατη χρονιά, που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δέκα, στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν το ίδιο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Κι ελπίζω να φέρω τύχη και στον Γιώργο και να πάει καλά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Τι ποσοστά έκαναν οι ενημερωτικές εκπομπές

Στο ενημερωτικό μετερίζι, χθες, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 12,9% στο σύνολο και 5,7% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 12,5% και 5,6%. Όσον αφορά στο «10 Παντού»; Το μαγκαζίνο του OPEN έκανε 8,6% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης