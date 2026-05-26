Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το σύνθημα «θάνατος στην Αμερική» θα παραμείνει

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή δεν θα γίνονται ανεκτές και η παρουσία τους θα τερματιστεί.

Το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ» θα παραμείνει βασικό μήνυμα στον ισλαμικό κόσμο, ειδικά μεταξύ της νεολαίας.

Ο Χαμενεΐ κάλεσε τον μουσουλμανικό κόσμο να χρησιμοποιήσει την περίοδο του Χατζ για να αποκηρύξει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και να υποστηρίξει την αντίσταση.

Ο ανώτατος ηγέτης απέδωσε την ανθεκτικότητα του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του σε θεϊκή παρέμβαση και χαρακτήρισε τη σύγκρουση ως νίκη της αντίστασης.

Κάλεσε τις ισλαμικές χώρες να ενωθούν για τη δημιουργία ενός νέου ισλαμικού πολιτισμού και ζήτησε προσευχές για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την τελική νίκη κατά των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε μία σειρά από νέα μηνύματα σήμερα (26/5) δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή δεν θα γίνονται πλέον ανεκτές στην περιοχή, ενώ δεσμεύτηκε ότι τα συνθήματα «Θάνατος στην Αμερική» και «Θάνατος στο Ισραήλ» θα παραμείνουν η κυρίαρχη κραυγή του ισλαμικού κόσμου.

Η προειδοποίηση είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζουν να προχωρούν αργά. Σε μια σειρά από αναρτήσεις στο X, μεταφρασμένες από τα περσικά, το γραφείο του Χαμενεΐ δήλωσε: «Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για να προκαλεί ζημιές και να εγκαθιστά στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή».

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι «Θάνατος στην Αμερική και Θάνατος στο Ισραήλ θα είναι το κοινό σύνθημα των Ισλαμιστών και των καταπιεσμένων του κόσμου, ειδικά της νεολαίας», καλώντας τον μουσουλμανικό κόσμο να χρησιμοποιήσει την περίοδο του Χατζ, που έχει ήδη ξεκινήσει, ως μια στιγμή παγκόσμιας αποκήρυξης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Προέτρεψε συγκεκριμένα τους Ιρανούς να «διηγηθούν τη νίκη του τρίτου επιβληθέντος πολέμου στους μουσουλμάνους αδελφούς και αδελφές τους», παρουσιάζοντας τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ ως θρίαμβο της αντίστασης.

Ο Χαμενεΐ απέδωσε την ανθεκτικότητα του Ιράν μετά τη δολοφονία του πατέρα του και Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε κοινή αεροπορική επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου φέτος, σε θεϊκή παρέμβαση, λέγοντας ότι «μετά το σπαρακτικό μαρτύριο του μεγάλου ηγέτη», το ιρανικό έθνος βρήκε αυτό που περιέγραψε ως «θεία ανάσταση». Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, ανακηρύχθηκε στη συνέχεια ο τρίτος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αφού έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων από τους κληρικούς, αν και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις επιθέσεις που σκότωσαν τον πατέρα του και φέρεται να τον τραυμάτισαν.

Κάλεσε όλες τις ισλαμικές χώρες να ενωθούν προς αυτό που περιέγραψε ως τον επερχόμενο «νέο ισλαμικό πολιτισμό» και ζήτησε από τους προσκυνητές να προσευχηθούν για την «απελευθέρωση της Παλαιστίνης και του τεμένους Αλ-Άκσα» και την «τελική νίκη ενάντια στην παγκόσμια αλαζονεία» - έναν όρο που το Ιράν χρησιμοποιεί συστηματικά για να αναφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης