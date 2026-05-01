Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Χάρτινοι τίγρεις οι βάσεις των ΗΠΑ - Πώς θα προστατεύσουν τους αμερικανολάτρεις

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ την Παρασκευή (1 Μαΐου) επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς κατά των ΗΠΑ ως «χάρτινες τίγρεις» που δεν μπορούν να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ώστε να διεκδικούν να προστατεύσουν τα περιφερειακά έθνη που «λατρεύουν» την Αμερική.

Αυτό έρχεται καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών εν μέσω της σύγκρουσης, με τις εντάσεις να συνεχίζουν να φουντώνουν στα στενά του Ορμούζ.

«Οι χάρτινες βάσεις τίγρεων της Αμερικής δεν μπορούν καν να προστατευτούν, πόσο μάλλον οι περιφερειακοί Αμερικανολάτρεις», είπε ο Μοτζτάμπα σε ανάρτησή του στο X.

Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei:

America's paper tigers can't even defend their own bases, so how will they protect the region's American worshippers

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, έγραψε: «Ο Περσικός Κόλπος είναι μια ευλογία που ξεπερνά μια απλή έκταση γαλάζιων νερών. Είναι μέρος της ταυτότητας και του πολιτισμού μας, ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ των εθνών και ένα ζωτικό μονοπάτι για την παγκόσμια οικονομία».

Αυτό έρχεται μια ημέρα αφότου ο ανώτατος ηγέτης εξέδωσε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα της Εθνικής Ημέρας του Περσικού Κόλπου, λέγοντας ότι διαμορφώνεται ένα «νέο κεφάλαιο» για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα εξασφαλίσει την περιοχή του Κόλπου και θα εξαλείψει «τις καταχρήσεις του εχθρού στην περιοχή».

Σε μήνυμά του, ο Μοτζτάμπα είπε ότι η παρουσία των Αμερικανών είναι ο σημαντικότερος λόγος ανασφάλειας στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης