Πέθανε ο καπετάν Γιάννης, ιδιοκτήτης του ιστορικού «Σκοπελίτη»

Snapshot Πέθανε ο Ιωάννης Σκοπελίτης, γνωστός ως «καπετάν Γιάννης», μετά από δεκαετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο «καπετάν Γιάννης» ταύτισε το όνομά του με το ιστορικό πλοίο «Σκοπελίτης» και τη θαλάσσια συγκοινωνία των Μικρών Κυκλάδων.

Το πλοίο «Σκοπελίτης» αποτελούσε βασικό μέσο σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των νησιών των Μικρών Κυκλάδων.

Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και σεβαστός.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου το μεσημέρι. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σκοπελίτη, γνωστού σε όλους ως «καπετάν Γιάννη», του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με το ιστορικό πλοίο «Σκοπελίτης» και τη θαλάσσια συγκοινωνία των Μικρών Κυκλάδων.

Ο καπετάν Γιάννης έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί λίγο μετά τις 08:00, έπειτα από σοβαρή μάχη με τον καρκίνο, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία δέκα χρόνια. Η απώλειά του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και συνδεδεμένος με την καθημερινότητα των νησιωτών.

Ο άνθρωπος πίσω από τον «Σκοπελίτη»

Ο Ιωάννης Σκοπελίτης συνέδεσε το όνομά του με το πλοίο «Σκοπελίτης», το οποίο για δεκαετίες αποτελούσε βασικό κρίκο σύνδεσης ανάμεσα στα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα μέσο μεταφοράς, αλλά για μια σταθερή παρουσία που εξυπηρετούσε κατοίκους και επισκέπτες, διατηρώντας ζωντανή την επικοινωνία μεταξύ των νησιών.

Μέσα από τη δράση του στη θάλασσα, ο «καπετάν Γιάννης» είχε κερδίσει την εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες τον θεωρούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.