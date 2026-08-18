Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά: Συμπληρωματικές πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

Snapshot Συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ ανά παιδί θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου για όσους δεν έλαβαν το επίδομα τον Ιούνιο.

Η καταβολή αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026.

Δεν απαιτείται νέα αίτηση, η πληρωμή γίνεται αυτόματα σε όσους δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική καταβολή.

Για τα παιδιά του 2025, πρέπει να έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα στην φορολογική δήλωση του 2025 με σωστό ΑΜΚΑ και έγκυρο IBAN στην ΑΑΔΕ.

Οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν έως το 2026 όφειλαν να υποβάλουν αίτημα έκδοσης ΑΦΜ μέχρι 10 Αυγούστου για να συμπεριληφθούν στις πληρωμές. Snapshot powered by AI

Συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου.

Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων, αλλά για συμπληρωματική καταβολή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι για όσα παιδιά γεννήθηκαν έως το 2026, οι γονείς έπρεπε να έχουν υποβάλλει αίτημα έκδοσης ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις έκτακτες πληρωμές.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.

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