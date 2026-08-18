Ιράκ: Έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στη Σουλεϊμανίγια του αυτόνομου Κουρδιστάν

Snapshot Ο πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε τη σύσταση επιτροπής για την έρευνα της επίθεσης με drone στο γραφείο του πρωθυπουργού του Κουρδιστάν.

Οι αρχές του Κουρδιστάν κατηγορούν το Ιράν για την επίθεση, που εκτοξεύτηκε από τα σύνορα μεταξύ Ιράκ και Ιράν.

Η Τεχεράνη καταδίκασε την επίθεση, χαρακτήρισε την υπόθεση «ύποπτη» και αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη.

Από την επίθεση δεν υπήρξαν θύματα και δεν έχει αναληφθεί καμία ευθύνη.

Ο ηγέτης του Κουρδιστάν, Μασρούρ Μπαρζανί, κάλεσε σε επαγρύπνηση έναντι πιθανών επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας». Snapshot powered by AI

Ιρακινές πηγές αναφέρουν ότι επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε έκρηξη και τεράστια πυρκαγιά σε δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων στη Σουλεϊμανίγια, που βρίσκεται στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ.

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης και έρχεται λίγες ώρες μετά την παρακολούθηση με drone του γραφείου του Κούρδου πρωθυπουργού.

Από την έκρηξη αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί έως τώρα, ενώ η φωτιά καίει 38 βυτιοφόρα και έχει προκαλέσει τη διαρροή πάνω από 3 εκατ. λίτρων βενζίνης.

Ιράκ: Ερευνά την επίθεση με drone στο πρωθυπουργικό γραφείο

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αλ Ζαΐντι έδωσε εντολή σύστασης ερευνητικής επιτροπής για την επίθεση με drone κατά του γραφείου του πρωθυπουργού της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ιράκ εξέδωσε ανακοίνωση για τη διερεύνηση του περιστατικού, τον εντοπισμό των δραστών και την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες αυτής της περιφέρειας του βορείου Ιράκ είχαν δηλώσει το πρωί ότι η επίθεση αυτή, η οποία είχε στόχο επίσης την κατοικία του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών του Κουρδιστάν, εξαπολύθηκε «από τα σύνορα με το Ιράν».

Η Τεχεράνη καταδίκασε την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «ύποπτη» και υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ιράν να προασπίσει τις φιλικές σχέσεις με το Ιράκ και το Κουρδιστάν.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκαν θύματα και δεν έχει γίνει καμία ανάληψη της ευθύνης.

Το Ιράν κατηγορεί και ο ηγέτης του Κουρδιστάν

Ο πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν του Ιράκ, Μασρούρ Μπαρζανί, κατηγόρησε το Ιράν για την επίθεση της Δευτέρας «με βάση πληροφορίες και έρευνες που διεξήγαγε η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν», όπως ανακοίνωσε στο Χ.

Ο Μπαρζάνι καταδίκασε τις «απερίσκεπτες και απαράδεκτες επιθέσεις», αναφέροντας ότι συνιστούσαν «σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής».

Η Τεχεράνη αρνήθηκε τον ισχυρισμό και υπαινίχθηκε ότι το περιστατικό ενδέχεται να ήταν επιχείρηση «ψευδούς σημαίας».

Τόσο ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, όσο και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, απέρριψαν τις κατηγορίες και καταδίκασαν την επίθεση.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί την απερίσκεπτη επίθεση στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπαρζανί», έγραψε ο Αραγτσί. «Οι Κούρδοι φίλοι πρέπει να επαγρυπνούν έναντι των στρατηγικών υπό ψευδή σημαία που αποσκοπούν στο να σπείρουν τη διχόνοια μεταξύ γειτόνων».

Διαβάστε επίσης