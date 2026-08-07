Σαουδική Αραβία: Ενδείξεις για επικείμενες επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις και Χούθι

Snapshot Η Σαουδική Αραβία εκτιμά ότι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και οι Χούθι της Υεμένης σχεδιάζουν συντονισμένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, λιμάνια και αεροδρόμια.

Υπάρχουν ενδείξεις μετακινήσεων drones και πυραύλων, που υποδηλώνουν επικείμενες επιχειρήσεις από δύο κατευθύνσεις υπό την επίβλεψη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών επιθέσεων.

Τον Ιούλιο, η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πλήγματα κατά φιλοϊρανικών ομάδων στο Ιράκ μετά από επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η ένταση με τους Χούθι έχει κλιμακωθεί, με την οργάνωση να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα και να πραγματοποιεί επιθέσεις σε σαουδαραβικά πλοία και στρατιωτικούς στόχους. Snapshot powered by AI

Η Σαουδική Αραβία αναμένει το ενδεχόμενο συντονισμένων επιθέσεων από βορρά και νότο, με τη συμμετοχή φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ και των Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με ανώτερο Σαουδάραβα αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι πληροφορίες των σαουδαραβικών και αμερικανικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων χωρών της περιοχής, δείχνουν ότι πιθανοί στόχοι μπορεί να είναι πολιτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενεργειακές υποδομές, λιμάνια και αεροδρόμια.

Μετακινήσεις drones και πυραύλων

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σαουδαραβικές αρχές έχουν εντοπίσει μετακινήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για ταυτόχρονες επιχειρήσεις από δύο κατευθύνσεις.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις σχεδιάζονται υπό την επίβλεψη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι ένα τέτοιο χτύπημα μπορεί να έχει στόχο να υπονομεύσει τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης.

Σε ετοιμότητα το Ριάντ

Η συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει, σύμφωνα με τον ίδιο, σε πολύ υψηλό επίπεδο, τόσο πολιτικά όσο και επιχειρησιακά, με τη συμμετοχή και της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

Το Ριάντ δηλώνει έτοιμο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση επίθεσης.

Στις 29 Ιουλίου, η Σαουδική Αραβία είχε ανακοινώσει πλήγματα, σε συνεργασία με τη CENTCOM, εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ, τις οποίες κατηγόρησε για επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Οι ιρακινές πολιτοφυλακές είχαν τότε προειδοποιήσει ότι θα απαντήσουν.

Κλιμάκωση και με τους Χούθι

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί και η ένταση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι.

Η οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει ανακοινώσει ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε σαουδαραβικά πλοία και στρατιωτικούς στόχους.

Η Σαουδική Αραβία απάντησε με πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Υεμένη.