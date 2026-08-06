Έσπασε ρεκόρ: Μοτοσικλετιστής κατεγράφη 36 φορές από την ίδια κάμερα ελέγχου ταχύτητας σε δύο μήνες

Snapshot Ο Μπάρναμπι Μπόουερς-Χολ καταγράφηκε 36 φορές από την ίδια κάμερα ελέγχου ταχύτητας μέσα σε λίγο πάνω από δύο μήνες.

Καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση λόγω πλήρους αδιαφορίας προς τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Οδήγησε με διπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, φτάνοντας τα 77 μίλια την ώρα με συνεπιβάτη.

Ομολόγησε οδήγηση χωρίς ασφάλιση και δόλια χρήση πινακίδας κυκλοφορίας.

Του επιβλήθηκε φυλάκιση τεσσάρων μηνών με αναστολή, αφαίρεση διπλώματος για 12 μήνες και περιορισμός κυκλοφορίας δύο μηνών. Snapshot powered by AI

Ο Μπάρναμπι Μπόουερς-Χολ επέδειξε «πλήρη αδιαφορία» για τους χρήστες του δρόμου, ανέφερε η αστυνομία μετά την καταδίκη του για επικίνδυνη οδήγηση

Ένας νεαρός μοτοσικλετιστής καταγράφηκε από μία μόνο κάμερα ελέγχου ταχύτητας 36 φορές σε διάστημα λίγο περισσότερο από δύο μήνες, μεταξύ των οποίων και μία περίπτωση όπου καταγράφηκε να οδηγεί με διπλάσιο ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο Μπάρναμπι Μπόουερς-Χολ 22 ετών, καταδικάστηκε για επικίνδυνη οδήγηση καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο της Κορνουάλης επέδειξε «πλήρη αδιαφορία» προς τους άλλους χρήστες του δρόμου.

Ο Μπάρναμπι, είχε παραδεχτεί την υπερβολική ταχύτητα, αφού η σταθερή κάμερα τον κατέγραψε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα του πάνω από το όριο 36 φορές μεταξύ 23 Μαΐου και 2 Αυγούστου 2024, ανέφερε η αστυνομία.

Όταν καταγράφηκε να οδηγεί με ταχύτητα 77 μίλια την ώρα στις 7 Ιουλίου 2024, είχε έναν συνεπιβάτη στο πίσω μέρος της μοτοσικλέτας του. Ομολόγησε επίσης την ενοχή του για οδήγηση χωρίς ασφάλιση και δόλια χρήση πινακίδας κυκλοφορίας. Κaταδικάστηκε σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών, με αναστολή για δύο χρόνια, και του αφαιρέθηκε το δικαίωμα οδήγησης για 12 μήνες.

Επίσης, του επιβλήθηκε δίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στις 30 Ιουλίου.