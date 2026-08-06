Τουρκικές προκλήσεις με 17 παραβιάσεις και εικονική αερομαχία σε μία ημέρα

Δεκαεπτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σημειώθηκαν σήμερα (06/08) από τουρκικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ημερήσια ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Την 6η Αυγούστου 2025 σημειώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) στο FIR Αθηνών και 17 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) από τουρκικά αεροσκάφη.

Οι τουρκικές κινήσεις αφορούσαν συνολικά οκτώ αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα ζεύγος μαχητικών F-16, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Από τα τουρκικά αεροσκάφη, τα δύο F-16 χαρακτηρίζονται ως οπλισμένα, ενώ καταγράφηκε και μία εμπλοκή κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων και αναχαιτίσεων.

Οι παραβάσεις αποδόθηκαν σε:

ένα από τα F-16,

το αεροσκάφος ATR-72

και τα UAV, τα οποία κατεγράφησαν με συνολικά οκτώ παραβάσεις.

Αντίστοιχα, οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προήλθαν από:

δύο παραβιάσεις από τα F-16,

πέντε από το ATR-72

και δέκα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι δραστηριότητες των τουρκικών αεροσκαφών εντοπίστηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική, όπως ανέφερε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

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