Ιταλία: 10 χρόνια έπαιρνε τη σύνταξη της νεκρής μητέρας του και ίδρυσε εταιρία αξίας €230.000

Ο 50χρονος γιος διατηρούσε κοινό λογαριασμό με τη μητέρα του, της οποίας τον θάνατο δεν δήλωσε ποτέ

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ιταλία: 10 χρόνια έπαιρνε τη σύνταξη της νεκρής μητέρας του και ίδρυσε εταιρία αξίας €230.000
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 50χρονος στην Ιταλία εισέπραττε παράνομα τη σύνταξη της νεκρής μητέρας του για πάνω από δέκα χρόνια.
  • Ο άνδρας απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας του από τον ασφαλιστικό φορέα και διαχειριζόταν κοινό τραπεζικό λογαριασμό.
  • Συνολικά απέκτησε παράνομα πάνω από 230.000 ευρώ μέσω αυτόματων αναλήψεων και συναλλαγών.
  • Ένα μέρος των χρημάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε για την ίδρυση και λειτουργία εταιρείας λιανικού εμπορίου αθλητικών ειδών.
  • Ο 50χρονος κατηγορείται για αυτο-ξέπλυμα και αναμένεται να του επιβληθεί προληπτική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.
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Ελληνικά στοιχεία θα έλεγε κανείς ότι περιέχει μία υπόθεση εξαπάτησης του κράτους στην Ιταλία, όπου ένας 50χρονος εισέπραττε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας του, η οποία όμως είχε πεθάνει τουλάχιστον πριν από μία δεκαετία.

Η υπόθεση ερευνήθηκε από την οικονομική αστυνομία και αποκαλύφθηκε πως ο γιος έπαιρνε κανονικά κάθε μήνα τη σύνταξη της νεκρής μητέρας του για πάνω από μια δεκαετία, αποκρύπτοντας το θάνατό της, από τον ασφαλιστικό φορέα της και συσσωρεύοντας ένα παράνομο «θησαυρό» που ξεπερνούσε τις 230.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε ο 50χρονος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν τακτικά η σύνταξη της γυναίκας ήταν κοινός. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο άνδρας φρόντισε να μην ενημερώσει τον ασφαλιστικό φορέα, αφήνοντας τη ροή των χρημάτων να συνεχίζεται μήνα με τον μήνα. Έτσι, για περισσότερα από δέκα χρόνια, άντλησε αυτά τα ποσά μέσω αυτόματων αναλήψεων και συναλλαγών στο ταμείο.

Με τη σύνταξη ίδρυσε επιχείρησης

Αυτό που οδήγησε στην απαγγελία κατηγορίας για αυτο-ξέπλυμα, αδίκημα που τιμωρεί όσους επανεπενδύουν τα έσοδα από παράνομη πράξη σε οικονομικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, ήταν η ανίχνευση των χρηματοοικονομικών ροών που πραγματοποίησαν οι ερευνητές.

Μέρος των πάνω από 230.000 ευρώ που εισπράχθηκαν αδικαιολόγητα δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο για καθημερινές δαπάνες, αλλά επανεπενδύθηκε επίσης για την ίδρυση και χρηματοδότηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών.

Ο ύποπτος, φέρεται να χρησιμοποίησε τα ποσά για τη δημιουργία της εταιρείας και για την πληρωμή των προμηθευτών.

Μετά την αποκάλυψη, ο 50χρονος αντιμετωπίζει ποινική διαδικασία, καθώς εξετάζεται και η έκδοση διαταγής προληπτικής κατάσχεσης.

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