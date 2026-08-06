Ταϊβάν: Πρόβα εκκένωσης του προέδρου υπό τον φόβο επίθεσης «αποκεφαλισμού ηγεσίας» από την Κίνα

Η Ταϊβάν πραγματοποίησε άσκηση για την επείγουσα μεταφορά του προέδρου της, Λάι Τσινγκ-τε, σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ταϊβάν: Πρόβα εκκένωσης του προέδρου υπό τον φόβο επίθεσης «αποκεφαλισμού ηγεσίας» από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ταϊβάν πραγματοποίησε άσκηση επείγουσας μεταφοράς του προέδρου Λάι Τσινγκ-τε σε οχυρωμένο κέντρο διοίκησης για να διασφαλίσει τη συνέχεια της κυβέρνησης σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.
  • Κατά την άσκηση, χρησιμοποιήθηκαν τρία κομβόι θωρακισμένων οχημάτων που ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές για να αποπροσανατολίσουν τον πιθανό εχθρό.
  • Η άσκηση στοχεύει να αποτρέψει μια επιχείρηση «αποκεφαλισμού» της ηγεσίας από τον κινεζικό στρατό και να διασφαλίσει τη λειτουργία του κράτους σε έκτακτες καταστάσεις.
  • Η Ταϊβάν ανέπτυξε συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων Tien-Kung III και Patriot κοντά σε στρατηγικές τοποθεσίες για την ενίσχυση της αεράμυνας της πρωτεύουσας.
  • Οι ασκήσεις «Han Kuang» διάρκειας 10 ημερών αποσκοπούν στην αξιολόγηση της στρατιωτικής ετοιμότητας της Ταϊβάν ενόψει πιθανής κινεζικής επιθετικότητας.
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Σκηνές από κινηματογραφική ταινία θύμιζαν όλα όσα διαδραματίστηκαν τη νύχτα στους δρόμους της Ταϊβάν. Στρατιώτες, θωρακισμένα οχήματα, ένας πρόεδρος με συνοδεία σωματοφυλάκων...

Στην πρώτη του άσκηση ως αρχηγός κράτους, ο Λάι Τσινγκ-τε μεταφέρθηκε τη νύχτα με θωρακισμένο όχημα σε ένα οχυρωμένο κέντρο διοίκησης, κατά τη δεύτερη ημέρα των ετήσιων στρατιωτικών ασκήσεων «Han Kuang», των μεγαλύτερων σε διάρκεια μέχρι σήμερα.

Η Ταϊβάν πραγματοποίησε άσκηση για την επείγουσα μεταφορά του προέδρου της, Λάι Τσινγκ-τε, σε ένα προστατευμένο κέντρο διοίκησης, προκειμένου να διευθύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις και να διασφαλίσει τη συνέχεια της κυβέρνησης σε περίπτωση πολέμου.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη, η εκπρόσωπος του Προέδρου, Karen Kuo, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος και τα μέλη της ομάδας του πραγματοποίησαν μια «άσκηση διοίκησης αμυντικών επιχειρήσεων και διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας του κράτους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», με την ονομασία «Wan Jun» —που σημαίνει «τεράστιο βάρος»—. Ήταν η πρώτη φορά που ο Λάι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2024, συμμετείχε ως πρόεδρος σε αυτή την άσκηση.

Τρία κομβόι για να «αποπροσανατολίσουν τον εχθρό»

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από το Προεδρικό Γραφείο δείχνουν τον Λάι και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του υπουργικού συμβουλίου του να επιβιβάζονται σε θωρακισμένα οχήματα και να μεταφέρονται τη νύχτα στους δρόμους της Ταϊπέι προς τον τόπο της άσκησης, όπου βρισκόταν επίσης ο υπουργός Άμυνας, Ουέλλινγκτον Κου. Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό TVBS, η επιχείρηση κινητοποίησε έως και τρεις φάλαγγες θωρακισμένων οχημάτων και οχημάτων τακτικής υποστήριξης, οι οποίες αναχώρησαν σε διαφορετικές ώρες της νύχτας της Τετάρτης και ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές για να «αποπροσανατολίσουν» τον εχθρό.

Ο ηγέτης μεταφέρθηκε από το Προεδρικό Γραφείο στο Κέντρο Διοίκησης του Χενγκσάν, ένα οχυρωμένο συγκρότημα που έχει σκαφτεί στο εσωτερικό ενός βουνού, δίπλα στην έδρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η άσκηση έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει μια επιχείρηση «αποκεφαλισμού» εκ μέρους του κινεζικού στρατού —δηλαδή, μια επίθεση που στοχεύει συγκεκριμένα τον πρόεδρο της Ταϊβάν ή άλλα υψηλόβαθμα στελέχη— και να διασφαλίσει τη συνέχιση των κυβερνητικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης.

Πύραυλοι Tien-Kung III και Patriot στο κέντρο της Ταϊπέι

Την Πέμπτη, η Ταϊβάν ανέπτυξε συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων Tien-Kung III, τα οποία έχουν αναπτυχθεί τοπικά και έχουν σχεδιαστεί για να καταρρίπτουν τόσο πυραύλους όσο και αεροσκάφη, κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης —το οποίο λειτουργεί επίσης ως αεροπορική βάση— και σε μικρή απόσταση από το Υπουργείο Άμυνας. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, ένα σύστημα πυραύλων Patriot αμερικανικής κατασκευής αναπτύχθηκε σε ένα πάρκο της Νέας Ταϊπέι.

Η άσκηση αποτελεί μέρος των στρατιωτικών ασκήσεων «Han Kuang», οι οποίες ξεκίνησαν την Τετάρτη και θα διαρκέσουν 10 ημέρες — η μακρύτερη διάρκεια που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα—, με στόχο την αξιολόγηση της ετοιμότητας των ταϊβανέζικων στρατευμάτων εν όψει μιας ενδεχόμενης επιθετικής ενέργειας από την Κίνα, η οποία διεκδικεί το νησί ως δικό της και δεν αποκλείει τη χρήση βίας για να αποκτήσει τον έλεγχό του.

Εν τω μεταξύ, Κινέζοι στρατιωτικοί αναλυτές, τους οποίους ανέφεραν αυτή την Τετάρτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ερμηνεύουν ότι οι ασκήσεις αντανακλούν μια στροφή της αμυντικής στρατηγικής της Ταϊβάν προς μια παρατεταμένη αντίσταση. Η εφημερίδα «Global Times» υποστηρίζει ότι η φετινή διοργάνωση καταδεικνύει μια αλλαγή στη στρατιωτική δογματική προς μια «άμυνα ολόκληρης της κοινωνίας», με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτικών αρχών και των υποδομών στην προετοιμασία για μια ενδεχόμενη σύγκρουση, αν και θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή θα εξακολουθούσε να είναι ανεπαρκής απέναντι στη στρατιωτική υπεροχή του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Το Πεκίνο κατηγορεί επίσης την Ταϊπέι ότι χρησιμοποιεί τις ασκήσεις για πολιτικούς σκοπούς, ενώ οι αρχές της Ταϊβάν υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν να ενισχύσουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε μια ενδεχόμενη κινεζική επίθεση ή αποκλεισμό.

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