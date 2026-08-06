Η πτώση της στάθμης του Δούναβη, αποκάλυψε τα θεμέλια της Γέφυρας του Κωνσταντίνου

Snapshot Η πτώση της στάθμης του Δούναβη στη Βουλγαρία αποκάλυψε τα θεμέλια γέφυρας του 328 μ.Χ. από την εποχή του Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η γέφυρα συνδεόταν με την αρχαία πόλη Ούλπια Οίσκο και τη Σουκιδάδα στη σημερινή Ρουμανία και χρησιμοποιήθηκε περίπου 40 χρόνια πριν καταστραφεί το 367 μ.Χ.

Οι αρχαιολόγοι έχουν τη σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τη γέφυρα στο φυσικό της περιβάλλον, κάτι που συνήθως δεν είναι εφικτό λόγω της ύπαρξης νερού.

Μια ομάδα από το Μουσείο Πλέβεν πραγματοποίησε εναέρια φωτογράφηση και τεκμηρίωση των θεμελίων με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Snapshot powered by AI

H στάθμη των νερών στην Ευρώπη έχει πέσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες αλλά και ανακαλύψεις.

Στη Βουλγαρία, τα χαμηλά νερά του Δούναβη έφεραν στην επιφάνεια τα θεμέλια γέφυρας που είχε χτιστεί την εποχή του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μία γέφυρα που χτίστηκε το 328 μ.Χ. προκειμένου να συνδέει την αρχαία πόλη Ούλπια Οίσκο με τη Σουκιδάδα, που βρίσκεται στη σημερινή Ρουμανία.

Οι αρχαιολόγοι είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για τη Ρωμαϊκή Εποχή.

«Για τους αρχαιολόγους, αυτές είναι εξαιρετικά πολύτιμες ευκαιρίες επειδή η φύση αποκαλύπτει για λίγο ένα αντικείμενο που, συνήθως, παραμένει κρυμμένο κάτω από τα νερά του Δούναβη» είπε ο Πάβελ Ποπόφ, του Περιφερειακού Ιστορικού Μουσείου του Πλέβεν. «Μας δίνεται η σπάνια ευκαιρία να το παρατηρήσουμε, να το τεκμηριώσουμε και να το μελετήσουμε στο πραγματικό του περιβάλλον», πρόσθεσε.

Η γέφυρα θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τις εποχής και χρησιμοποιήθηκε για περίπου 40 χρόνια, καθώς πιστεύεται ότι καταστράφηκε το 367 μ.Χ.

Την περασμένη Τρίτη, μια ομάδα από το μουσείο του Πλέβεν πραγματοποίησε εναέρια φωτογράφηση και τεκμηρίωση των ορατών θεμελίων της γέφυρας, κοντά στο χωριό Γίγκεν στη βόρεια Βουλγαρία. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να χαρτογραφήσουν και να φωτογραφίσουν τα λείψανα του κτίσματος, αξιολογώντας την κατάσταση των θεμελίων.

Τα μυστήρια του Δούναβη

Το τελευταίο διάστημα, η εκτεταμένη ξηρασία στον ποταμό Δούναβη έχει κάνει αρκετές αποκαλύψεις. Γερμανικά πλοία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία είχαν βυθιστεί στον ποταμό ανάμεσα στη Σερβία και τη Ρουμανία, ήρθαν στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα, περίπου 200 πλοία πρέπει να έχουν βυθιστέι σε εκείνο το σημείο, κυρίως κατά την αποχώρηση των Γερμανών Ναζί από τη Ρουμανία.

Σε άλλο σημείο του ποταμού, στην Σλοβακία, εντοπίστηκε νάρκη 700 κιλών, που εκτιμάται ότι έπεσε από βρετανικά αεροσκάφη το 1944.

Στη βόρεια Βουλγαρία, κάτοικος ανακάλυψε κόκαλα ζώου, τα οποία όμως είναι τόσο μεγάλα που φέρεται να ανήκουν σε μαμούθ.